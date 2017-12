Ladrones escrachados

| Publicado en Edición Impresa

El 9 de septiembre de este año tres hombres irrumpieron en una casa de la zona de 25 y 482, donde redujeron a una mujer y a su nietito de 5 años para llevarse varios objetos de valor. Las cámaras de seguridad los filmaron con mucha nitidez, pero la policía “me dijo que no ponga nada en las redes porque podía obstruir la investigación”, escribió una de las damnificadas en Facebook, aclarando que si bien accedió al pedido, “tres meses después no tiene nada de nada así que no lo guardo más”. El objetivo, explicó, es que sirva “para conocerles las caras”.