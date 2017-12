Pasó 3 horas como rehén de un amigo y contó: “Tuve miedo de que me matara”

Mauricio Sanseverino fue rescatado el lunes en su casa de 6, 36 y 37. Un día después de ese impresionante operativo, dio detalles de la pesadilla que vivió aquella tarde. Recordó que el agresor estaba “exaltado”

El hombre que el último lunes pasó tres horas como rehén de un allegado que amenazó con matarlo, admitió ayer que tuvo mucho miedo de morir. Y aclaró que la pesadilla fue “más larga de lo que todos suponen”, ya que un par de horas antes de que lo redujera con cuchillos, el mismo sujeto había estado en su casa de 6 entre 36 y 37.

Un día después de que ese lugar se convirtiera en el epicentro de un impresionante despliegue policial, Mauricio Sanseverino (53) conversó con este diario y recordó que el atacante, Leonardo Vancella (44), estaba “muy exaltado”.

Este hombre fue detenido luego de una larga negociación con el Grupo Halcón y de que el ex concejal Guillermo Rena (ex empleador de Vancella y primo del hombre tomado de rehén), le recordara que lo había ayudado con un empleo y le hiciera entender que Sanseverino tiene diversos problemas de salud.

Con las secuelas de tensión todavía marcadas en sus gestos, Sanseverino apuntó que su calvario “duró cinco horas”.

Es que, dijo, “dos horas antes que me agarrara de rehén vino a contarme que iba a internarse en un neuropsiquiátrico” de esa zona. Después, continuó la víctima, “llamó por teléfono a su hijo de 18 años para que lo acompañara a cumplir con esos trámites. Pero al rato vino el muchacho en un Fiat Uno gris y se fueron discutiendo, porque Vancella le reprochaba que defendía a la madre, con quien se separó en malos términos”.

Sanseverino se enteró luego de que Vancella no había sido admitido en la clínica, aparentemente “porque le reclamaban una deuda de una internación anterior” y decidió volver a la casa de su amigo, ya que el hijo “se había ido porque le rompió un vidrio del auto”, reflejó.

Sin saberlo, la segunda visita iba a terminar de manera traumática para Sanseverino, ante quien Vancella “se presentó descalzo y con ropa sucia. Me pidió que lo ayudara porque no se pudo quedar internado; me dijo que necesitaba zapatillas y una remera limpia, mientras lloraba”.

Sanseverino conocía a Vancella del Concejo Deliberante, donde ambos trabajaron hasta el 2015 para el unibloque de Rena (el ex edil integró las filas de Francisco de Narváez antes de sumarse al sciolismo). El lunes lo vio “muy nervioso y me pidió que le diera un vaso con agua”.

Según la víctima, fue en ese instante cuando el agresor “tomó dos cuchillos de la cocina y se la agarró conmigo, diciéndome que mi primo lo había echado del trabajo y hasta gritaba que se iba a matar. Alguien lo escuchó y avisó a la Policía”.

Al rato llegaron dos efectivos de la Motorizada: “Ahí me agarró y me puso el cuchillo en el cuello”, recordó, aportando que “un mediador del Grupo Halcón le habló para desgastarlo. Pero fue clave lo que le dijo mi primo, al igual que dos bombas de estruendo que tiró la Policía y lo aturdieron”.

Vancella había sido demorado por la policía Local el lunes a la mañana, cuando irrumpió en una casa de Tolosa. Lo liberaron y, tras el incidente en barrio Norte, quedó detenido en la Segunda. Ayer mismo lo trasladaron a la Unidad 34 de Melchor Romero, por considerarlo peligroso “para sí y para terceros”, dijeron fuentes judiciales. Sanseverino reconoció que le teme al día después de la liberación de este hombre.