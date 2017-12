Los más odiados del fútbol mundial para los ingleses

La revista inglesa "Four Four Two" decidió que sus lectores votaran a las 50 personalidades más odiadas del fútbol y en el listado aparecieron jugadores -entre ellos dos argentinos-, directores técnicos y dirigentes.

El podio lo ocuparon el ex titular de la FIFA, Joseph Blatter, José Mourinho y Harald Schumacher. El primero de los nombrados, vinculado al escándalo de sobornos y coimas, el DT del Mancheser United por su arrogante manera de ser y el ex arquero de la selección alemana por el poco interés que tiene en relacionarse con los fans.

Entre los futbolistas aparecen los argentinos Diego Armando Maradona que ocupa el puesto 13 y a quien no le perdonan el gol que les convirtió con la mano de Dios en el mundial de 1986 y Antonio Ubaldo Rattín a quien los ingleses recuerdan por la protesta cuando fue expulsado y se sentó en la alfombra de la Reina durante el Mundial de 1966.

Otros jugadores que aparecen entre los 50 "más odiados" son el uruguayo Luis Suárez (por su mordida a Chiellini en el Mundial de Brasil), el chileno Roberto Rojas, Sergio Ramos y el infaltable Cristiano Ronaldo.