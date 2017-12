Rial destrozó a Redrado por negar ser el padre de la hija de Luciana Salazar

Tras los polémicos tweets de Luciana Salazar en los que le exigía a Martín Redrado que diera explicaciones, el mundo del espectáculo centró su atención en la idea de que el economista se habría despegado de la parternidad del hijo que espera la modelo.

Ayer, en Intrusos, Jorge Rial volvió a referirse a la pelea entre ambos y luego de que el economista negara ser el padre de Matilda, la hija que espera la vedette por subrogación de vientre, el periodista lo liquidó.

El argumento de Redrado fue el siguiente: “Por favor, leé las declaraciones de Luli en Caras, donde explica cómo buscó el donante; si dijo quién era el donante, es obvio que no soy yo”.

Ante estas declaraciones, Rial dio a entender que Redrado y Salazar planearon tener la bebé juntos, y lanzó: “Si estuviste ahí es tu hija, ¿qué importa de dónde vino? Es una manera de ser madre o padre, y es legítimo”.

Y continuó: “¿Después de qué te vas a disfrazar? ¿Pensás que si no sale de tus genes no es tu hijo? ¿Qué vas a hacer cuando la veas, vas a seguir sosteniendo que no es tu hija?”, le preguntó el conductor de Intrusos, y sentenció: “La paternidad es algo que se ejerce, se hace día a día; no se hace en el momento de concebirlo, salvo que él crea que uno puede ser padre nada más biológicamente y todos los demás estamos negados para eso”, cerró con dureza.