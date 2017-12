Insultos y llanto al aire entre Sol Pérez y Mina Bonino

Ayer por la tarde se vivió un momento de mucha tensión en Intrusos cuando Sol Pérez visitó por primera vez el programa. La "Chica del clima" tuvo un enfrentamiento con la nueva panelista del programa, Mina Bonino, donde se dijeron de todo.

El conflicto tiene su base en la salida de la panelista de Intrusos de TyC Sports, quien luego de ser desvinculada del canal y reemplazada por Sol Pérez guardó un fuerte rencor.

"La tengo bloqueada de las redes sociales. Cuando hice el casting para hacer el tiempo en TyC Sports, ella tomó partido por echarme la culpa a mí de su desvinculación", arrancó la rubia y la morocha le salió al cruce: "Totalmente falso lo que estás diciendo. Jamás dije algo en contra tuya ni hablé mal de vos. A mí me echaron por otra cuestión que vos conocés".

Ante esto, Sol se hizo la desentendida y provocó la furia de la panelista: "¡A mí no me trates de pelotuda!".

La discusión tomó un nivel de tensión muy importante hasta el punto en que Sol aseguró que Mina, al enterarse de que ella era su reemplazante, comenzó a usar "una bombacha con culo porque me tenía envidia". Casi al borde del llanto, Mina contestó que "¡No era por vos. Me la ponía porque estaba muy flaca y no quería que me echen!".

Hace algún tiempo que Mina Bonino confesó que sufrió de anorexia y que eso le trajo graves problemas de todo tipo. "Teniendo 46 kilos y a punto de morir, que te echen por una mina que estaba buenísima, ¿sabés lo que se siente?", le disparó.

El enfrentamiento continuó en las redes sociales.

Dejo en claro para que se entienda porque se trata de una enfermedad que viví y no me hago la victima de nada, trato de concientizar porque la pase mal y somos el ejemplo de muchas chicas: yo jamás le eche la culpa a Sol de que me hayan echado. Ella no incide en eso. — Mina Bonino (@Minabonino) 5 de diciembre de 2017

Tampoco me interesa que se tome partido de una persona u otra y yo no tengo ningún problema con nadie, quienes me conocen saben como soy y si en ese momento yo puse un ‘me gusta’ no fue avalando una crítica hacia ella sino un halago para mí que estaba pasando un mal momento — Mina Bonino (@Minabonino) 5 de diciembre de 2017

Si la desvinculan de un canal no tiene porque agredirme a mi, ni utilizar su enfermedad para victimizarse. Hay gente que pasa cosas peores y sin embargo no insulta a nadie — Maria Sol Perez (@SolPerez) 5 de diciembre de 2017