Lali Espósito se despegó por completo de Mariano Martínez: "Prefiero cortar la relación totalmente"

La actriz y cantante decidió volver a hablar de Mariano Martínez, algo que no hacía hace algún tiempo y prefería evitar, y eligió despegarse por completo de su ex.

"Con Mariano no hablamos, pero no me parece un problema. Hace poco me lo crucé a Peter (Lanzani), lo saludé y estuvo todo más que bien, con Benja (Benjamín Amadeo) también seguimos hablando. En cambio, con Mariano tenía otro tipo de relación que hoy no elijo continuar desde ningún lugar", aseguró.

Además, agregó que "sé que fue papá, me alegro mucho por él, pero no lo llamé para felicitarlo porque prefiero cortar la relación totalmente. No es ni malo ni bueno, es así", sentenció.

Por último, habló de los cambios que vivió desde entonces. "Cambié, muté, crecí. También aprendí mucho de mi relación con Mariano, la pasé muy bien con él, lo elegí, pero hoy Santiago es quien me quiere como soy", expresó Lali, que también confesó que no dejaría su carrera por amor.

"Nunca dejaría de lado lo que me desarrolla como mujer y como profesional por una pareja. Prefiero dejar esa opción para el día que sea madre y tal vez quiera quedarme en casa viendo crecer a mi hijo. Pero sé que me costaría mucho porque soy una workaholic", concluyó.