Susana y Nicole ¿enfrentadas por Facundo Moyano?

La diva no invitó a la modelo a un homenaje a su trayectoria, pero sí a su pareja

Recientemente, Susana Giménez fue homenajeada en la Legislatura porteña, donde fue declarada Ciudadana Ilustre de la ciudad ante la presencia de familia y amigos.

Facundo Moyano fue uno de los invitados a compartir con la diva la jornada, y ante la pregunta de la prensa a Susana de por qué no sumó a Nicole Neumann ella respondió tajante "no tenía nada que ver en este asunto. Fueron amigos muy cercanos. No es amiga mía para que la inviten".

Tras los rumores de un enfrentamiento, la modelo fue consultada al respecto y dijo: "tengo buena onda, pero de buena onda a amistad… Igualmente, yo estaba trabajando, acá los programas son en vivo entonces no hubiera podido ir".

Y agregó: "Si fuera su amiga, la hubiera acompañado. Igual, no hubiera podido ir porque estaba trabajando. Tengo una vida, dos programas, tres criaturas".