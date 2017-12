Funcionamiento de los servicios municipales durante el feriado del 8 de diciembre

La Municipalidad de La Plata informó que mañana, debido al feriado por el Día de la Inmaculada Concepción, las oficinas administrativas no tendrán actividad, mientras que el servicio de recolección funcionará para los residuos habituales, no así para el acopio de no habituales y reciclables.

A raíz del feriado, los servicios comunales tendrán un funcionamiento especial. Tal es así, que el sistema de Estacionamiento Medido no será aplicado durante la jornada, y en esa línea, quienes hayan obtenido un turno para la obtención de la licencia de conducir, deberán solicitar una nueva fecha.

Por su parte, la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano recibirá denuncias a través del 0800-999-5959; además el área mantendrá activos los operativos y controles habituales de seguridad, aunque no se realizarán tareas administrativas.

En ese marco, los distintos Centros de Salud dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias SAME, trabajará con total normalidad.

En tanto, el Cementerio Municipal contará con guardias de servicios de sepelios de 8 a 12 y el horario de recorridas y visitas será de 7 a 18.

Por otro lado, las puertas de la República de los Niños abrirán en el horario de 10 a 19, con entrada y servicio de estacionamiento habitual.

A su vez, el Bioparque La Plata que abrirá de 10 a 18, con una entrada de $25 para mayores de siete años.