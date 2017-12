Un estudiante denunció otra salvaje agresión de una patota en pleno centro de la Ciudad

Ocurrió en 9 y 44 hace pocas horas. La víctima contó que le pegaron con una baldosa en la cabeza. Sufrió varias heridas

La violencia urbana volvió a expresarse muy fuerte en pleno centro de la Ciudad. Fue con una salvaje agresión a un joven estudiante, que volvió a su casa de una fiesta, y terminó en un hospital, con visibles lesiones en el rostro y la cabeza.

El hecho, del que este diario tomó conocimiento ayer, ocurrió en los últimos días en la zona de las calles 9 y 44, en cercanías del domicilio de la víctima, que se llama Darío.

“Primero siento una mano que me agarra del cuello y otra que me levanta la cara. Después otra mano que me empieza a golpear con un fragmento de vereda”, recordó.

Seguidamente contó que “uno de los chicos que me rescata me encontró corriendo y me relata que él me encuentra corriendo por calle 9, que está mi casa, como en estado de shock, así tambaleando y todo ensangrentado”.

Inmediatamente, una vez que lo pusieron a salvo, lo llevaron de urgencia a un centro asistencial, donde le practicaron las curaciones de rigor.

Las razones de la agresión, que dejaron huellas por demás visibles, por el momento no trascendieron.

Los voceros policiales consultados por este diario indicaron que no recibieron ninguna denuncia por un episodio de estas características en ese sector de La Plata, por lo que “no habría que descartar desde el intento de robo hasta una agresión motivada en otras razones”, advirtieron.

No es la primera vez que ocurre un episodio así en La Plata.

En septiembre pasado, una patota de adolescentes atacó a golpes a una pareja gay.

De acuerdo al relato que las víctimas hicieron en las redes, los dos jóvenes estaban en la garita de 6 y diagonal 80, cuando fueron sorprendidos por unos “20 pibes de entre 14 y 16 años”.

Al parecer, ese grupo comenzó con los insultos homofóbicos y las intimidaciones de inmediato. El ataque verbal rápidamente se tradujo en violencia física, con una “patada voladora” que le aplicaron a una de las víctimas.

“Cuando él intentó defenderse, le empezaron a pegar entre todos. Y cuando me acerqué a pedirles que lo dejaran en paz, también me golpearon a mí hasta tirarme al piso”, relató uno de los muchachos agredidos.

A él, sometido en segundo lugar, le robaron el celular y lo castigaron a patadas “entre cinco”.

De acuerdo a su relato, los insultos por su condición sexual estuvieron presentes durante todo el ataque y por su “piel oscura”, según ellos.

EN MENDOZA, LA MISMA BARBARIE

En tanto, un joven de 18 años fue brutalmente golpeado por una patota que lo atacó en plena calle por creer que era chileno.

La víctima, que nació en Mendoza pero fue criado en el país vecino, se encuentra internada en el Hospital Central de la localidad de San Carlos, donde llegó acompañado por sus familiares para celebrar el cumpleaños de un primo.

Los voceros contaron que la familia Bustos se fue a vivir a Chile hace 16 años. Y por eso hablan con un marcado acento trasandino.

Eso fue lo que motivó a los violentos a insultarlo y golpearlo hasta desfigurarle el rostro.

“Había ido a un cumpleaños invitado por sus primos, en una casa de familia, un cumpleaños de amigos. Él salió afuera y ahí lo estaban esperando, lo rodearon entre 4, 6 personas, que además son conocidos en el pueblo, todo el mundo saben quiénes fueron”, contó el papá del joven, Juan José, a la prensa local.

De acuerdo al relato del hombre, “los chicos que estaban ahí le dijeron cosas como ‘¿así que vos sos chileno, vos te la aguantás?’, y alguien lo golpeó y cuando cayó al suelo empezaron a darle patadas en la cabeza. Él perdió el conocimiento. Se despertó en el hospital”.

Según se informó, presenta “traumatismo facial, fractura mandibular bilateral”, y que tuvo que ser intervenido por el equipo especializado en cabeza y cuello.