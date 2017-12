Tanya Acosta, un refuerzo de lujo para el vóley de Gimnasia

“El club es mi casa”, afirmó a este diario la jugadora de la Selección Argentina, que también le apunta a Las Panteras

Por ADRIÁN D'AMELIO

El vóley de Gimnasia ya tiene su primer refuerzo de cara a la próxima temporada, donde en el arranque del 2018 deberá defender el título de la Liga Argentina y deberá viajar a Brasil para disputar el Campeonato Sudamericano de Clubes.

Y esta incorporación es un verdadero lujo para el voleibol nuestro país, ya que se vuelve a calzar la camiseta albiazul, Tanya Acosta. La jugadora, con gran pasado en Las Lobas, que viene de actuar de la poderosa Superliga de Brasil para el Pinheiros de San Pablo.

Tanya ya instalada en la ciudad de La Plata -se puede decir que es una platense- a la espera de arrancar la pretemporada con Gimnasia; mientras tanto se encuentra en la última etapa de la recuperación de una fractura que sufrió en el tobillo izquierdo, cuando se encontraba entrenando con el seleccionado argentino para participar en el Premundial.

“Ya estoy bien, prácticamente recuperada de mi lesión. Me encuentro haciendo la rehabilitación física con el profe Claudio Álvarez (preparador físico de Las Lobas) y para el 8 de enero, cuando arranque la pretemporada, voy a estar entrenando a la par de mis compañeras”, afirmó Tanya Acosta en el diálogo que mantuvo con este diario ayer en su visita a la redacción.

Acosta (nacida hace 26 años en la ciudad de Gobernador Basalvilbaso, Entre Ríos) sufrió la seria lesión; mientras que se encontraba con el seleccionado argentino, más conocido como Las Panteras, haciendo la “aclimatación” para la altura, ya que el Premundial se disputaba a pocos días en Arequipa, Perú.

“Todo ocurrió a principios del mes de octubre en una práctica, cuando salto para bloquear y caigo sobre el pie de Mimi Sosa. Así se me fracturé el tobillo”, comentó Tanya recordando uno de los momentos más difíciles de su carrera deportiva.

Más adelante, el flamante refuerzo de Las Lobas añadió que “no sé si me dolió más la lesión o el hecho de no poder jugar el Premundial con la Selección. Fue un golpe duro para mí, pero por suerte ahora voy a tener revancha, ya que después del Sudamericano de Clubes y la Liga Argentina Femenina me sumo al plantel del equipo nacional, ya que por delante nos espera un largo periplo con la World League y la Copa del Mundo de Japón”, acotó la experimentada punta.

Además a Tanya Acosta debido a la lesión -no fue operada, sino que se le aplicó una bota ortopédica lo que le permitió una rápida recuperación- se perdió la oportunidad de jugar en el continente europeo, ya que tenía todo arreglado con un equipo de la Liga de Azerbaiyán.

Pero Acosta ya dejó ese trago amargo atrás y piensa en su futuro con la camiseta albiazul. “Para mí Gimnasia es como mi casa. Ni bien me comentó la posibilidad, Paula (por Casamiquela, entrenadora de Las Lobas) no lo dudé. Hablamos con los dirigentes para resolver todo sobre mi pase (sigue perteneciendo a Gimnasia) y listo. Ahora estoy dispuesta a dar todo por este club, que como dije es como mi casa”, resaltó la jugadora de 1,85 metros.

Sabe que por delante tiene desafíos importantes, pero también destacó su paso por la Superliga de Brasil. “En lo individual me fue bien en Pinheiros, porque me sirvió para crecer, porque es un torneo por demás competitivo. Quizá, en lo que respecta a la faceta de equipo no puedo decir lo mismo, ya que perdimos en la primera ronda de Playoffs contra Rexona, que después fue campeón”, rememoró la entrerriana, que se marchó a Brasil luego de participar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

“La hinchada de Gimnasia es única. No conozco algo similar en ningún lado”

Tanya Acosta,

Jugadora de vóley

En otro tramo de la charla, Tayna agregó que “con Gimnasia tenemos el enorme desafío de defender el título de la Liga Argentina Femenina, que se logró a principios de año y también defender los colores del club en el Sudamericano de Clubes, que este año tendrá como sede a la ciudad de Belo Horizonte, en el departamento de Minas Gerais. Esperemos poder llegar a la final, donde seguramente si todo será dentro de la lógica jugarías con Rexona, que dirige Bernardo Rezende”.

En su primera etapa en Gimnasia, Tanya llegó en el 2011 ese mismo año fue cedida a préstamo al equipo de Bell Ville, en Córdoba, y también en un entrenamiento sufrió la rotura de ligamentos del tobillo izquierdo.

Tanya se siente cómoda en Gimnasia como así también en La Plata, la ciudad que la adoptó. “En Gimnasia hay algo especial con el vóley femenino, que no se vive en otro club, que es el apoyo incondicional de una gran hinchada, que nos sigue a todas partes y eso nos hace sentir respaldadas en todo momento. Además al ser una de las más grande tengo la necesidad de inculcar mi experiencia a las más chicas”, cerró Acosta.