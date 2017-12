Un fotógrafo confesó que tuvo sexo con Latorre y que grabaron un video hot

Comenzó un nuevo episodio en el escándalo sexual que envuelve a Diego Latorre. Ahora, el fotógrafo chileno Andrés Rebolledo aseguró haber tenido encuentros íntimos con Diego Latorre y participado en un video hot con el periodista.

Hace algún tiempo, Natacha Jaitt realizó unas fuertes declaraciones en las que aseguraba que “Prepárense para ver, todo gratis, cómo le rompen el 'tuje' a Diego Latorre dos chilenos y muchas cosas más”.

El fotógrafo chileno Andrés Rebolledo confesó haber tenido encuentros íntimos con el comentarista y la existencia del material: “Yo asumo lo que hice. Tuve sexo con Diego. Lo estoy contando porque leí completa la declaración de Jaitt y me deja mal parado. Súmale que a ese puto video ya han amenazado mil veces con mostrarlo y sé que lo van a lanzar por ahí”, declaró.

En cuanto a su vínculo con Latorre, explicó: “A Diego me lo presentó un amigo. Con él estuve unas cuantas veces. Tuvimos sexo más de una vez. Y nos vimos también más de una vez. Yo no tenía idea quién era. Yo vivo entre Chile y Córdoba. No sabía que estaba casado con Yanina. Y no sabía quién era Yanina ni nada", aseguró.