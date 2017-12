Actores de Hollywood lanzaron una campaña contra los abusos sexuales

Tras el escándalo que iniciaron las denuncias por abuso sexual contra el productor Harvey Weinstein, muchos más casos de acoso en el mundo de Hollywood salieron a la luz.

Ahora los actores se reunieron en pos de una campaña que titularon "I will not be silent" (No voy a estar en silencio).

La frase se repite una y otra vez en un video realizado con varias figuras de Hollywood donde se puede ver el apoyo y el acompañamiento por parte de los actores con sus compañeros y sus pares.

Actores de la talla de Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Emma Stone y Jake Gyllenhaal son algunos de los que participaron en la campaña en un “Hollywood, donde cada día parece traer una nueva historia de abuso sexual”, según publicó W magazine, que además agrega que “Muchos de los nombres más importantes de Hollywood se posicionan en apoyo de los sobrevivientes, sin importar las consecuencias”.