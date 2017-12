Actividades en La Plata y funcionamiento de los servicios durante el feriado

El feriado de este viernes 8 de diciembre es un día muy particular y único en el año: para muchas culturas, incluida la nuestra, comienzan los preparativos para la Navidad. Además, es una jornada muy importante por el Día de la Inmaculada Concepción.

Con motivo de este día importante para la religión católica, la Catedral de la Inmaculada Concepción -como se llama realmente la Catedral de La Plata- realizará una misa especial a partir de las 19:30.

Pasando a las actividades para los chicos y toda la familia, las puertas de la República de los Niños abrirán en el horario de 10 a 19, con entrada y servicio de estacionamiento habitual. Este viernes, y de jueves a domingo hasta Navidad, Papá Noel hará presencia en la República con el objetivo de recibir las cartas con los deseos de los niños para el 2018, y dar golosinas a todos los que se acerquen.

También habrá movimiento en el Centro Cultural Islas Malvinas donde desde las 19:00 se realizará la muestra colectiva de dibujo y pintura "Ecléctica", que será de entrada libre y gratuita. Según especificaron desde la municipalidad, una vez inaugurada, la muestra se podrá recorrer hasta el martes 19 de 9:00 a 21:00.

Al mismo tiempo, el Bioparque La Plata abrirá de 10:00 a 18:00, con una entrada de $25 para mayores de siete años.

Además, el Diario EL DÍA se encuentra realizando una colecta de juguetes. Quienes deseen realizar las donaciones podrán acercarse a Diagonal 80 Nº 815 (entre 3 y 4) entre las 9:00 y las 18:00, y los sábados hasta las 13:00.

Sin dudas el clima también acompañará a los platenses en este día tan particular, ya que según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se esperan cielos muy despejados y temperaturas que pasarán de los 30 grados.

El funcionamiento de los servicios

Al tratarse de una jornada oficial, el transporte público tendrá horario de día feriado. Por lo tanto, trenes y colectivos verán su frecuencia limitada.

Desde la municipalidad también anunciarion que los servicios comunales tendrán un funcionamiento especial: el sistema de Estacionamiento Medido no será aplicado durante la jornada, y en esa línea, quienes hayan obtenido un turno para la obtención de la licencia de conducir, deberán solicitar una nueva fecha.

Por otro lado, las oficinas administrativas no tendrán actividad, mientras que el servicio de recolección funcionará para los residuos habituales, pero no para el de no habituales y reciclables.

En tanto, los distintos Centros de Salud dispondrán de guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias SAME, trabajará con total normalidad.

Por último, el Cementerio Municipal contará con guardias de servicios de sepelios de 8 a 12 y el horario de recorridas y visitas será de 7 a 18.