Moria, lapidaria con Susana: "No le da la capacidad intelectual para entrevistar a un presidente"

Con el poco filtro y la lengua afilada que la caracterizan, Moria Casán apuntó contra Susana Giménez, en el momento en el que se habla de una posible entrevista de la conductora de Telefe al presidente Mauricio Macri.

La jurado del Bailando también habló sobre las negociaciones que la producción de Susana tuvo para entrevistar a Cristina Kirchner y lanzó una frase bien polémica.

"Yo no sé si (Susana) no quería entrevistarla. Ella es una mujer astuta que entrevista desde el hombre rata hasta cualquiera. Me parece que a Susana no le da la capacidad intelectual para entrevistar a un presidente…”, sostuvo en una entrevista con Confrontados.

Además, agregó: “Es muy light. Ella va a la pregunta social, a la revista de peluquería, a lo que quiere ver una persona, a la parte linda…", expresó lapidaria.