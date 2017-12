Un empresario de EE.UU realizó una encuesta sobre si sería aceptable matar a millones de norcoreanos

Un episodio poco feliz tuvo lugar en Twitter cuando el empresario norteamericano Jason Calacanis, fundador del famoso portal de noticias sobre tecnología Engadget e inversor en compañías como Uber y Tesla, realizó una encuesta preguntando si sería "moralmente aceptable" eliminar al 10% de la población de Corea del Norte a cambio de que este país se volviera una democracia.

Las reacciones y las críticas surgieron al instante, y si bien el empresario respondía a quienes lo criticaban al mismo tiempo de que intentaba despegarse de la encuesta diciendo que "no apoyaba" la drástica medida, poco pudo hacer para lograr justificarse.

En la encuesta, la pregunta decía: "Estoy cenando con un amigo descendiente de norcoreanos. Discutimos el escenario en el que el 10% de los ciudadanos de Corea del Norte murieran en un ataque que dé como resultado la democracia en ese país. ¿Esto sería moralmente aceptable?"

Having dinner with a friend of North Korean decent. We discussed the scenario of 10% of NK citizens dying in an attack that resulted in NK becoming a democracy. Morally, would this be acceptable?