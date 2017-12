Los médicos de la Región preocupados por las demoras en los pagos del IOMA

Círculos de profesionales de la salud piden urgentes respuestas a diferentes planteos realizados a la obra social bonaerense

| Publicado en Edición Impresa

Las demoras en los pagos de los honorarios por parte del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), a los médicos enrolados en la Agremiación Médica de Ensenada disparó numerosas demandas de los profesionales ante la obra social bonaerense.

Desde las entidades integrantes del CEMIBO (Círculo de Médicos de Mar del Plata , Trenque Lauquen , Balcarce, Tandil, San Pedro, Ensenada y La Plata) expusieron la preocupante situación que atraviesa el sector.

En un extenso diagnóstico, los médicos plantearon el “rRetraso en el cobro de honorarios médicos; las diferencias de valores pagados por el IOMA para la misma prestación en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, sin justificación más que una clara discriminacion de afiliados y médicos; trabas en la incorporación de nuevos recursos humanos y tecnológicos al convenio; convenios capitados sistemáticamente deficitarios; arbitraria reducción de padrones; y débitos sistemáticos y excesivos”.

En el mismo rubro de preocupaciones, remarcan que hay “numerosos y engorrosos trámites de excepción que fomentan la judicializacion de las prácticas; extrema burocratización y falta de resolución de conflictos con entidades primarias y cambios constantes de dirigentes , renuncias, y falta de los mismos en direcciones fundamentales para el funcionamiento del IOMA”.

También remarcan “la falta de coordinación y envíos de información de cambios en condiciones de facturación y convenios”.

A su vez, resaltaron que “corren serio riesgo las prestaciones para los afiliados del IOMA”.

Martín Pedersoli, presidente de la Agremiación Médica de La Plata, dijo que “estas situaciones han sido debidamente informadas y planteadas , sin respuestas ni resolución de las mismas”.

En tanto, desde el CEMIBO indicaron que “todos los reclamos han sido parte de la premisa de estas entidades de intentar sostener la atención de los afiliados pero la situación se ha tornado insostenible para los prestadores”.

Desde la misma entidad remarcaron que “esperamos esta situación sea entendida y urgentemente regularizada para evitar el corte de prestaciones. Si no se regulariza peligra la atención. Ensenada no cobró y si no se soluciona todo el CEMIBO va a parar”.

SIN RESPUESTAS DEL IOMA

Desde el Instituto Obra Médico Asistencial no informaron nada al respecto, a pesar de las consultas realizadas por las demoras en el pago de los honorarios a los profesionales de Ensenada.

Los profesionales de la Agremiación Médica de Ensenada hicieron público el reclamo expresando que “ya pasaron quince días de atraso de la fecha pactada para el pago de los honorarios. Son prácticas que fueron realizadas en septiembre, se facturaron en octubre y esperaban el pago para noviembre, según informaron fuentes de la entidad gremial.

Pasado el feriado de hoy y el fin de semana, desde el próximo lunes se vivirán horas clave entre los profesionales de la Región y la obra social bonaerense por la demora en los pagos y otras demandas que tienen que ver con el funcionamiento de la atención de los pacientes que concurren a clínicas y consultorios médicos.