Empezó a funcionar la nueva planta de residuos de Ceamse, que estará a pleno en marzo

Presentaron la nueva maquinaria para tratar los desechos en el camino a Punta Lara. Hubo funcionarios de la Región

Triturados, enfardados, clasificados o degradados por agentes bacterianos, los residuos que generan los hogares de la Región tendrán, a partir de 2018, una segunda vida. Esta “resurrección” será consecuencia del pleno funcionamiento de la flamante planta de tratamiento mecánico-biológico de CEAMSE (TMB) que ayer comenzó su puesta a punto a la vera de la diagonal 74 y el arroyo El Gato, camino a Punta Lara.

Las instalaciones procesarán, cuando culmine la etapa de prueba -se estima que será a partir de marzo-, unas 900 toneladas diarias de desechos procedentes de La Plata, Ensenada, Berisso, Magdalena y Brandsen. De esta manera, después de una década de postergaciones, y en sintonía con diferentes fallos judiciales y pedidos de la Corte bonaerense, cesará definitivamente el entierro de basura en el tradicional relleno sanitario ensenadense, situado a metros del nuevo predio.

La planta TMB fue presentada ayer en sociedad como “la primera experiencia nacional orientada al tratamiento del cien por ciento de los residuos generados en un región”. En este caso, se trata de la región Capital, algunas de cuyas autoridades se dieron cita para recorrer la zona de obras, conocer las máquinas de origen alemán montadas en enormes galpones, y observar diferentes instancias de procesamiento en modo piloto.

En presencia de los jefes comunales de La Plata y Ensenada, Julio Garro y Mario Secco, el defensor del pueblo provincial Guido Lorenzino y autoridades de la Corte, entre otros funcionarios, legisladores y dirigentes de entidades de protección del medio ambiente, el titular de CEAMSE, Gustavo Coria, destacó que “estamos frente a un cambio de paradigma, en el que los residuos pasan a ser una oportunidad, y hoy pudimos materializarlo con el inicio de la operación de esta planta que constituye un salto de calidad en el tratamiento y el cumplimiento de un compromiso asumido con la Justicia y la comunidad”.

En el centro de interpretación del predio, un contenedor acondicionado como para que chicos en edad escolar interactúen con gráficos y dispositivos audiovisuales, Coria subrayó que “ellos, los niños, son los agentes del cambio que necesitamos”.

Con una inversión de 300 millones de pesos financiada por la Nación, la planta TMB fue erigida por la empresa Arx Arcillex, y será operada por Coordinación Ecológica Área Metropolitana, Sociedad del Estado (CEAMSE) bajo la supervisión del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). La expectativa es trabajar en tres turnos de ocho horas, para recuperar en promedio un 60 por ciento del material desechado por la gente, y enfardar el 40 por ciento restante.

un proceso con varias etapas

El tratamiento de la basura domiciliaria descartada en bolsas negras por los vecinos de la Región -las bolsas verdes seguirían por el momento siendo procesadas en el circuito de cooperativas- se iniciará en el momento en que los camiones recolectores tipo “cola de pato”, previo pesaje, descarguen su contenido en uno de los extremos de un gran tinglado cubierto.

El contenido de estas bolsas será triturado, y cargado en un trómel (cilindro de cribado) que los separará por tamaño. Los fragmentos más pequeños serán sometidos a separación electromagnética, para aglutinar materiales ferrosos, y el resto, eminentemente orgánico, derivado a las naves de bioestabilización.

Los trozos mayores, en tanto, pasarán por una cinta transportadora a cuyos costados habrá operarios “pescando” y arrojando a cestos lo que pueda ser reciclable (cartón, plástico, vidrio, tetra-brik), cerca de un diez por ciento del total, para comercializarlo como materia prima para industrias.

Otra corriente de desperdicios, con alto valor calórico, será separada por un aparato “densimétrico neumático”, y usada como potencial combustible en hornos industriales.

Por último, la fracción que quede después de todos estos filtros se considerará “material rechazado” y se compactará en fardos recubiertos herméticamente en varias capas de film plástico, al estilo del embalaje que se ofrece en los aeropuertos para proteger las valijas. Estos paralelepípedos serán empleados en el relleno de cavas y canteras, de acuerdo con las pautas que autorice el OPDS

“bioestabilizado”, no compost

La fracción orgánica destinada a los seis invernaderos de bioestabilización, de los que restan levantar tres, será apilada en prismas de base triangular y periódicamente volteada para acelerar los procesos naturales de descomposición aeróbica. Ese bioestabilizado, que se calcula que será la mitad de lo que ingrese a la planta TMB, y no se considera compost porque no es puramente orgánico sino que conserva fragmentos de materiales no biodegradables, será llevado a otros complejos ambientales de CEAMSE para usarlo en la cobertura de los estratos intermedios de rellenos sanitarios.

Los líquidos lixiviados que pueda generar la descomposición serán recogidos y tratados, para su uso interno en el riego del predio y lavado de maquinaria y camiones. El resto será, previa purificación, volcado al arroyo El Gato.

“Es una planta con un enorme potencial, que si se la trabaja con compromiso y rigor logístico puede estar a la altura de las mejores del mundo” consideró Horacio de Beláustegui, de la Fundación Biosfera: “pero el cambio en materia de residuos tiene que ser no sólo de infraestructura sino cultural, por lo que hay que insistir con los programas de difusión y concientización”.

El ambientalista platense consideró positivo “que se incorpore el concepto de la ‘economía circular’ al paradigma de CEAMSE”, y abogó por que “se incentive el consumo responsable y también la separación en origen de los residuos, para reducir la cantidad que llega a estas instancias de procesamiento y optimizar los resultados”.

900

Toneladas de basura domiciliaria que genera cada jornada la región Capital, integrada por La Plata, Ensenada, Berisso, Magdalena y Brandsen, y que serán procesadas por la flamante Planta de Tratamiento Mecánico Biológico

5

Los megavatios que se generarán, una vez que se clausure el actual relleno sanitario de Ensenada, con la captura y quema de gas metano producto de la descomposición de la basura enterrada. Equivalen al consumo diario de 35 mil personas

100

El porcentaje de residuos al que se espera dar nuevo destino. Se estima que el 60 por ciento será recuperado, mediante el reciclado o el bioestabilizado, y el resto se enfardará para su uso como relleno de canteras y cavas de la Región