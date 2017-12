Estrella y Alianza van por la coronación en la Liga Amateur

Ambos llegan como líderes del Clausura, y esta tarde enfrentan a Everton y Villa Lenci, respectivamente. Un final no apto para cardíacos

Llegó el día D para aquellos equipos que pelean por la obtención del torneo Clausura de primera división, de la Liga Amateur.

También para los que buscan evitar el descenso y los que pretenden un lugar para llegar a la máxima categoría.

De acuerdo a la programación dada a conocer por la Liga, después de la reunión del Comité Ejecutivo, esta tarde a partir de las 16 de desarrollará la 15º y última fecha del Clausura de primera división, donde está en juego el título.

EN BERISSO PREPARAN LA FIESTA

Por un lado, Estrella, que lidera las posiciones con 28 unidades, intentará festejar después de mucho tiempo, cuando enfrente en 8 y 169, Berisso a Everton, que ocupa los últimos puestos de la clasificación.

En tanto que en Altos de San Lorenzo (21 y 78), Nueva Alianza, el otro puntero, enfrentará a Villa Lenci, que llega a esta última fecha cabeza a cabeza con La Plata FC. (el miércoles goleó 6-1 al ya descendido San Martín), buscando un lugar en la promoción para no bajar a la B.

También se destaca el partido que sostendrán en 2 y 611, CRIBA (26), uno de los escoltas, y el Tigre, que como se mencionó anteriormente, intentará alcanzar la Promoción. El Azulado llega con chances de salir campeón, y para ello, necesita ganarle a La Plata FC. y esperar que tanto estrella como Alianza pierdan en sus respectivos compromisos. Hasta podría darse un cuádruple empate en el primer puesto, si CRIBA y el Círculo Tolosano (también es escolta con 26) ganan y la Cebra y el albinegro del barrio El Retiro empatan. Todo muy equilibrado en una competencia donde cuatro equipos llegan con enormes chances de cerrar la temporada dando la vuelta olímpica.

LA FECHA DE CIERRE

La última fecha del Clausura de primera división se completa con el siguiente cuadro de partidos: San Martin de Los Hornos vs. San Lorenzo de Villa Castells (58 y 145); Porteño vs. Villa Montoro (Mitre y Alsina, Ensenada); Asociación Coronel Brandsen vs. ADIP (52 y 161); Centro de Fomento Los Hornos vs. Curuzú Cuatiá (58 y 132) y CRISFA vs. Círculo Cultural Tolosano (14 y 71).

Más allá de los mayores, hoy, aprovechando el feriado, jugarán las Infantiles (Fecha 15) y juveniles tendrá varias jornadas de juego, para poner el calendario al día.

Sin dudas que la atención estará puesta en cuatro escenarios diferentes. Berisso, Altos de San Lorenzo, barrio Aeropuerto y Meridiano V serán los epicentros de la definición de este torneo Clausura que ya tiene consumado el descenso de San Martín de Los Hornos. Falta saber quién será el campeón.