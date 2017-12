“Ahora lo que esperamos es que el Maracaná no impacte”

El volante de Independiente analiza la gran serie final de la Sudamericana ante Flamengo, tras la victoria en el choque de ida

Maximiliano Meza, autor de un gol en el triunfo sobre Flamengo por 2 a 1 en Avellaneda, por la ida de la final de la Copa Sudamericana, aseguró que espera que el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro “no impacte” cuando se juegue la revancha el miércoles próximo.

“Esperemos que el Maracaná no impacte, es un estadio que va a estar con miles de hinchas pero acá en Argentina fuimos a estadios donde el hincha argentino te hace sentir visitante, estamos acostumbrados a eso”, sostuvo el jugador correntino, de 25 años, tras el entrenamiento en Villa Domínico.

Consultado sobre cómo espera que sea el juego en la revancha, Meza dijo que “primero queremos disfrutar la victoria y luego pensar en la vuelta, fue un rival difícil acá y lo mismo va a ocurrir allá. Trataremos de trabajar de la mejor manera en cuanto a cómo plantear el partido e intentaremos imponer nuestro juego siempre”.

En cuanto a la importancia de la ventaja obtenida en el juego de ida manifestó: “no tenemos que confiarnos pero tenemos la ventaja y pudimos dar vuelta un partido que se complicó, nos sentimos cómodos de visitante y eso nos deja tranquilos, hay que seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo”.

Por otra parte, el ex Gimnasia se refirió a que en el equipo inicial el delantero Emmanuel Gigliotti era el único futbolista que alcanza los 30 años. Después ingresaron Nicolás Domingo, Juan Manuel Martínez y Fernando Amorebieta, los tres con 32 años.

“Es la primera final para muchos de nosotros, hay un promedio bajo de edad pero una personalidad y carácter importante para jugar en la primera del ‘Rojo’, Fabricio (Bustos, 21), Alan (Franco, 21 años) y Ezequiel (Barco, 18) contagian pese a su corta edad, da gusto jugar al lado de ellos”, señaló Meza.

El volante ofensivo afirmó que “cuando el equipo está bien es más fácil para uno”, y remarcó que la pelota parada defensiva como uno de los aspectos a mejorar.

“El gol podía terminar adentro del arco o en la segunda bandeja, je. Uno sueña con lograr cosas así, fue muy lindo para mí y mis compañeros”, concluyó Meza en referencia a su gol tras una precisa volea con derecha desde el borde del área, luego de un centro de Barco.

Previamente, el defensor uruguayo Gastón Silva, de buen rendimiento ante Flamengo, dijo: “hicimos un buen partido, la victoria para nosotros era importante y más en casa. Aún quedan 90 minutos y va a ser muy duro pero si seguimos haciendo el mismo juego que venimos mostrando, en el Maracaná los vamos a lastimar”.

“El partido de vuelta lo vamos a plantear de la misma manera que lo hicimos acá. Tal vez juguemos algunos metros más atrás e intentaremos neutralizar los puntos altos de ellos”, analizó en cuanto a la estrategia para la revancha.

“Venir a Independiente fue una de las mejores decisiones que tomé en mi carrera, en eso no me equivoqué para nada. Uno se siente cómodo en la posición que le toca jugar, aporto desde donde me toca. Me siento bien y lo único que quiero es jugar ayudando al equipo”, concluyó Silva, quien llegó a Independiente procedente de Torino de Italia tras desestimar una oferta de Pumas de México.