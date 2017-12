Goleada humillante del Real Madrid a un Sevilla plagado de argentinos

Sevilla, con cinco de los siete argentinos de su plantel, perdió por 5 a 0 contra el Real Madrid en uno de los encuentros pertenecientes a la fecha 15 de la Liga de España.

El equipo merengue se adelantó muy rápido en el marcador con un gol de Nacho, que a los 4 minutos del primer tiempo mandó la pelota a la red tras un rebote en un córner. Más tarde, a los 23', Cristiano Ronaldo cambió por gol una muy buena asistencia de Asensio. A los 31', de penal, Cristiano puso el 3-0. Sólo pocos minutos más tarde, Toni Kroos puso el cuarto gol a los 38', con una defensa sevillana irreconocible. El joven Achraf marcó el 5-0 a los 41' para sentenciar el partido.

El segundio tiempo transcurrió con mucha tranquilidad. El Real Madrid bajó el ritmo, conforme con los cinco goles, y el Sevilla jugó a no perder por más diferencia. Con este resultado, el equipo blanco alcanza -aunque con un partido más- al segundo de la tabla, Valencia, con 31 puntos.

El partido se jugó en el estadio Santiago Bernabéu, y comenzó a las 12:15 (hora argentina). Antes de que comience el encuentro, Cristiano Ronaldo aprovechó para pesentarle sus cinco balones de oro a su afición.

En el conjunto andaluz fueron convocados los argentinos Gabriel Mercado (ex River), Guido Pizarro (ex Lanús), Ever Banega (ex Boca), Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba) y Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata), mientras que Walter Montoya (ex Rosario Central) y el lesionado Nicolás Pareja (ex Argentinos Juniors) quedaron afuera de la nómina de los citados.

El el banco de suplentes del Sevilla estuvo sentado Ernesto Marcucci, ya que Eduardo Berizzo continúa con su recuperación tras la operación por un cáncer de próstata.

Por su parte, Real Madrid puso a todos los titulares en el encuentro previo al viaje a Abu Dhabi, donde disputará el Mundial de Clubes por ser el actual campeón de la Liga de Campeones de Europa y en el que chocará con el ganador de Al Jazira y Urawa.