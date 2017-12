El gobernador de Río Negro sembró dudas en torno a escena del crimen del joven mapuche

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, estimó que “después de doce días no puede haber ninguna escena del crimen objetiva”, al referirse a los peritajes realizados por la Justicia en el predio de Villa Mascardi donde murió el joven mapuche Rafael Nahuel, durante un operativo en el que efectivos de la Prefectura efectuaron disparos.

“Obviamente, no puedo ser muy puntual en mi visión porque la policía de la provincia no ha participado de la investigación. Lo que si me parece que después de doce días no hay ninguna escena del crimen protegida, por lo tanto el juez va a tener que hacer un esfuerzo enorme para poder tener cuestiones objetivas”, dijo el mandatario a FM Blue.

Durante el rastrillaje ordenado sobre el terreno por el juez federal Gustavo Villanueva se encontraron vainas servidas de proyectiles de 9 mm y de munición perteneciente a escopetas antitumulto, que son de armas reglamentarias que utiliza esa fuerza de seguridad.

“Lo le puede haber servido al señor juez es poder observar la situación, dónde estaban los activistas, dónde estaba la Prefectura y ver él por sus propios ojos que pudo haber pasado. Pero no es el elemento que vaya a ser definitivo en la causa", observó el titular del Poder Ejecutivo rionegrino.

En relación a la cuestión mapuche, el gobernador aseguró que su gestión trabaja con esa comunidad sobre temas relativos “a la salud, la educación y la alimentación”.

"La relación con los mapuches y el Estado es normal. En el Parque Nacional Nahuel Huapi hay 13 comunidades de pueblos originarios y siempre tuvo una muy buena relación con ellas. Nunca hubo un reclamo en una sede administrativa del Estado y de un día para otro se produce la ocupación", remarcó.