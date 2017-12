Desde marzo se prohibirá estacionar en las cuadras de las escuelas de la Ciudad

Lo adelantó el intendente Julio Garro, en declaraciones al programa El Día TV, donde contó detalles sobre cómo se llevará a cabo la medida. Habrá reuniones con autoridades escolares para diseñar la metodología

Desde marzo estará prohibido estacionar en las calles donde haya una escuela, al menos en el horario escolar, adelantó el intendente municipal Julio Garro. Si bien ya rige en algunos casos del casco urbano, desde el comienzo de clases del ciclo lectivo 2018 la Comuna saldrá a la caza de infractores y buscará ordenar el tránsito en sitios extremadamente complicados como las inmediaciones de los establecimientos educativos.

Según planteó Garro en el programa EL DIA TV -que se emite en el canal Imagen Platense-, primero se harán reuniones con directivos de los colegios y funcionarios municipales para acordar una estrategia, y paralelamente se sumarán agentes al plantel de Control Ciudadano para hacer los operativos en las escuelas.

También contó Garro que “la idea es hacer el mecanismo similar a una pasarela. Va el padre con su hijo, llega a la puerta o las inmediaciones de la escuela, deja al hijo y sigue rápido. Esto no genera colas y es un sistema ágil para el horario de ingreso al colegio”.

A la salida, la idea es escalonar los horarios para que no salgan todos los alumnos juntos.

Un ejemplo de este organigrama es la comunidad educativa de la Escuela Italiana (de 55 entre 10 y 11), más allá de que aún falta mucho por recorrer. En ese caso tienen un horario de salida los chicos de primer grado de la primaria y el Jardín de Infantes; luego lo hacen 2do y 3er. grado; y más tarde es el turno de 4to. y 5to. grado.

REUNIONES

Según adelantó el Intendente, este mes habrá una primera reunión con autoridades escolares y luego se repetirá en febrero, para coordinar “esfuerzos de toda la comunidad con el fin de hacer más ágil la dinámica de entrada y salida de la escuela”.

“Hoy -indicó Garro- los padres que no pueden estacionar sobre el cordón, terminan bajando con el niño en la calle, y puede aparecer un motociclista o un ciclista y generar un accidente”.

En los últimos años, el preocupante fenómeno de la doble fila creció de manera exponencial, principalmente en las escuelas que están en el casco urbano, tanto en establecimientos privados cómo los públicos.

En algunos casos resulta imposible transitar en horario de entrada y salida escolar. Incluso, los micros terminan cambiando el recorrido original para evitar largas demoras, toman vías alternativas y numerosos usuarios quedan varados.

Según el intendente Garro, “los mismos padres piden orden y más controles. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para ordenar este tema”.

El jefe comunal citó el Código de Convivencia de Mendoza como un modelo a seguir, “donde hay situaciones puntuales que se respetan a rajatabla, no hay grises y la gente, por ejemplo, sabes que no se puede sacar la bolsa de la basura a cualquier hora, como así tampoco tirar papeles en cualquier lugar”.

En La Plata, adelantó Garro, “el próximo año habrá un Estado de mucho control y muy riguroso”.

También dijo que se evalúa la posibilidad de prohibir el estacionamiento en avenidas y diagonales del casco urbano. “Tenemos que elegir si por estas vías queremos circular o estacionar”, apuntó el Intendente.

VENTA AMBULANTE Y CÓDIGO DE CONVIVENCIA

Sobre la venta ambulante el jefe comunal señaló en el programa El Día TV que si bien hasta el momento se venían realizando conversaciones para ponerle freno al avance del comercio callejero en los próximos días se llevaran adelante operativos para evitar la instalación de puestos y que se mantendrán por lo menos hasta el cierre de su gestión.

En cuanto al proyecto de modificación del Código de Convivencia Urbano que se presentó este año señaló que en el 2018 se trabajará en esta iniciativa que tendrá por objetivo lograr que la Ciudad esté más ordenada.

“Se van a encontrar con un estado municipal con mucho control y muy riguroso en muchos sentidos. En este tiempo me he dado cuenta que los mismo padres piden el castigo para sus hijos por ejemplo cuando nuestros hijos salen a la noche y no sabemos quien maneja” adelantó.

Tolerancia cero

“Para lo que está prohibido”, resumen en el gobierno municipal como objetivo para 2018. Buscarán esencialmente el cumplimiento de las normas generales de comportamiento urbano. Y en particular se enfocará en el control del tránsito, las protestas callejeras, labilitaciones comerciales y de obras.