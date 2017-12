La Justicia apunta a los funcionarios de más confianza de Scioli en la causa por lavado

La investigación, que podría llegar a juicio en 2018, involucra a Pérez, Aparicio, Scarcella, La Scaleia, entre otros

El ex titular de ioma y el ex jefe de gabinete, dos de los apuntados/archivo

El ex jefe de Gabinete Alberto Pérez; el ex titular de IOMA Antonio “Tano” La Scaleia; el ex ministro de Desarrollo Social Eduardo Aparicio y el ex titular de ABSA Guillermo Scarcella. Los cuatro formaron parte del círculo de mayor confianza que tuvo Daniel Scioli y son, además, los protagonistas centrales de la investigación que lleva adelante la Justicia platense por lavado y malversación de fondos públicos durante la gestión del ex gobernador.

Sobre ellos se cierra el círculo de la denominada “causa Scioli”, que, según pudo saber EL DIA, llegará a juicio en 2018 en forma unificada. Para eso, la fiscalía de Alvaro Garganta deberá agotar las distintas líneas de investigación y elevarlas, todas juntas, a la instancia del proceso oral.

El juicio, estimaron en Tribunales, podría llegar a realizarse a mediados del año próximo.

LINEAS DE LA INVESTIGACION

El jueves pasado, efectivos de la Policía bonaerense encabezaron un megaoperativo que incluyó allanamientos en varias sedes de empresas vinculadas a Scioli. Allí secuestraron documentación sobre la venta de un campo propiedad del ex gobernador a una empresa, Miller Building, que fue ampliamente beneficiada con obra pública durante la gestión de Scioli. La firma construyó, por ejemplo, 15 de las 17 Unidades de Pronta Atención (UPA) que se inauguraron en distintos puntos de la Provincia con una inversión de cientos de millones de pesos.

La adjudicación irregular de obra pública es uno de los ejes centrales en la causa Scioli, abierta a partir de una denuncia presentada por Elisa Carrió. Las hipótesis que maneja Garganta no sólo se basan en documentación contable y administrativo, sino también a partir de la declaración del “arrepentido” Leonardo Fariña, quien dijo ante el fiscal que la obra pública estaba “cartelizada” en la gestión del ahora diputado.

En este marco fue procesado y espera el juicio oral el empresario Juan Carlos Mancinelli, quien supo oficia1r de DT del equipo de fútbol de Scioli, “La Ñata”. Se trata de un empresario que, sin contar con la más mínima experiencia en el rubro, fue beneficiado con millonarias obras, sobre todo en la Costa Atlántica, en los años de gobierno de Scioli. Para los denunciantes, se trata de un testaferro del ex mandatario.

Otra de las líneas centrales de la investigación apunta al hombre de mayor confianza de Scioli, su ex jefe de Gabinete Alberto Pérez, quien está apuntado dee haber “desviado” unos 10 millones de pesos que, debían destinarse a realizar una serie de 25 eventos, a través de facturas truchas.

El ex titular de la empresa de aguas ABSA Guillermo Scarcella es la otra figura central de la investigación que lleva adelante Garganta, sindicado como testaferro del ex gobernador.