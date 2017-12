Buscan intensamente a un estudiante universitario que falta desde el miércoles

Mariano González cursa periodismo y economía. Vive en Coronel Suárez y desapareció cuando viajó a La Plata para rendir un final.

| Publicado en Edición Impresa

Mariano González tiene 26 años, estudia dos carreras en la Universidad Nacional de La Plata, pero sólo está en esta Ciudad cuando rinde finales porque vive en Coronel Suárez, junto a su familia. El miércoles llegó con ese cometido, pero desde entonces nada de sabe de él y sus padres lo buscan intensamente, ahora con asistencia de la Policía de la Provincia.

El joven tenía proyectado dar un examen en la Facultad de Ciencias Económicas y con esa finalidad viajó en micro desde Suárez a La Plata, el martes por la noche. Se preveía la vuelta a su ciudad el miércoles a las 20.30, desde la Terminal local.

Alberto González, padre de Mariano, explicó anoche que “la situación nos tiene totalmente desconcertados. Lo llevé a la terminal de Suárez cuando tomó el micro a La Plata y lo esperábamos de vuelta el jueves a la mañana”.

Al no regresar, la familia comenzó a buscar comunicación con el joven, pero fue imposible ubicarlo. “El último contacto lo tuve el miércoles, a eso de las tres y media de la tarde, por mensajes de WhatsApp. Hasta ahí todo normal. Solo me contó que se estaba quedando sin batería”, indicó Alberto González. A media mañana, Mariano se encontró accidentalmente con una ex compañera de cursada. Según señaló el padre, la chica le contó que ambos estaban contentos con el reencuentro y charlaron animadamente.

Sin datos a la vista, el hombre viajó a esta Ciudad el jueves y realizó una denuncia ante la Dirección de Investigaciones (DDI) platense. Anoche, ya estaba de vuelta en Coronel Suárez, esperando novedades sobre Mariano y en contacto con la Sub Dirección de Investigaciones policiales de aquel distrito.

“Es un chico sano, que no tiene problemas médicos, con el alcohol o las drogas. Tampoco hay alguna situación en la familia que nos haga pensar en que evitaría el contacto”, dijo el padre. Mariano vive con sus padres y una hermana de 29 años. Además, trabaja en una pizzería.

En La Plata cursa la licenciatura en Comunicación Social en la Facultad de Periodismo y la licenciatura en economía en la Facultad de Ciencias Económicas. Según informó el padre, en Periodismo le restan algunos finales y en Económicas está cerca de la mitad de la carrera”.

El joven conoce La Plata. Aquí vivió alrededor de 8 años, pero hace pocos meses tomó la decisión de volver a su ciudad y al hogar familiar.Mariano estaba vestido con un sweater marrón escote en V, jean azul gastado, remera azul francia con un dibujo, zapatillas negras con gris y una mochila negra. Mide 1,74 y pesa 88 kg, su pelo es castaño oscuro, corto y abundante. También usa anteojos con aumento, con patillas color azul.

En caso de tener alguna información, la DDI recomienda llamar al 423 1726. También se puede recurrir al 02926 15 408286.