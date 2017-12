San Carlos ganó un partido de “seis” puntos y se fue de vacaciones con una sonrisa

| Publicado en Edición Impresa

Villa San Carlos se fue de vacaciones con otro semblante. Confiado en lo que hizo en las últimas fechas, feliz por los resultados y con el rendimiento, y con las ilusiones intactas de poder dar el gran golpe después del receso.

Ayer le ganó 1-0 a Almirante Brown, en Berisso, en un partido de “seis puntos”, si se tiene en cuenta que la Fragata se convirtió en uno de los rivales directos en la lucha por la permanencia en la categoría.

Wilson Gómez, a los 35 minutos de la primera etapa, marcó el único tanto del encuentro para el Celeste, que cierra esta temporada habiendo cosechado 13 puntos de los últimos 15 posibles, y fuera de la zona del descenso directo.

Sin dudas una recuperación que todos pedían a gritos y que necesitaba para enderezar el rumbo, después de un comienzo muy flojo y con la soga al cuello.

San Carlos redondeó un buen partido. Pegó en el momento justo, defendió con solidez cuando tuvo que hacerlo y se fue de vacaciones con la cabeza en alto y bien posicionado de cara a la reanudación del torneo.

LO QUE VIENE

La 17º fecha continúa esta tarde a las 17 con dos encuentros: UAI Urquiza vs. San Miguel y Acassuso vs. Tristán Suárez. Y mañana lo harán Fénix vs. Estudiantes de Buenos Aires, a las 17:05.