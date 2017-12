Caruso se despidió de Tigre con una nueva derrota y quejándose de los arbitrajes

| Publicado en Edición Impresa

Tigre, en la despedida de Ricardo Caruso Lombardi, perdió ayer de visitante con Temperley en partido muy caliente, que incluyó reclamos varios, como dos penales, y un gol anulado al conjunto de Victoria, cuyo entrenador fue hostigado por la parcialidad Celeste.

Con los tres puntos, Temperley llegó a las 12 unidades pero se mantiene en puestos de descenso, la pelea que protagoniza en esta temporada. Tigre suma apenas 8 y también se acerca a la zona roja.

Finalizado el encuentro, Caruso Lombardi confirmó su alejamiento “para evitar que sigan cagando” al club de Victoria.

“Me voy para que no lo sigan cagando a Tigre. Me duele en el alma por lo que quiero a este club, pero ya no puedo seguir porque nos están perjudicando en todos los partidos”, disparó el entrenador.

“Yo no sé si es contra Tigre o contra mí, pero al margen de que nos perdemos muchos goles, y que eso nos costó muchos puntos desde que estoy, siento que los árbitros nos manejan los resultados como esta vez lo hizo (Juan Pablo) Pompei, que no nos dio dos penales claros. Todo esto me da por las pelotas”, añadió.

Respecto de los insultos y agresiones recibidas por parte de hinchas de Temperley, club al que le hizo juicio tras su paso como DT en 1997, manifestó: “Tengo 55 años y ya estoy cansado de aguantar estas situaciones. No me las banco más. Las actitudes de la gente y los malos arbitrajes, hablo de todo”.