De la mano de la dieta sana, la huerta propia suma cada vez más adeptos

La relajación, la economía, la salud y la gratificación de consumir lo propio empujan al desafío

Tener una huerta propia, para algunos abre la posibilidad de acceder a alimentos más baratos y sin químicos; otros valoran principalmente lo que esta posesión exige: pasar tiempo en contacto con la tierra. También están aquellos que encuentran en las tareas de sembrar, sacar malezas y cosechar, una oportunidad para compartir un momento familiar; y los que sienten una profunda satisfacción al comer el fruto de esa semilla que tiempo atrás plantaron con sus propias manos. Con seguridad, muchos encuentran más de un motivo para justificar las horas de espalda doblada y trabajo artesanal.

La huerta no es para cualquiera. No es cuestión de tomar impulso un día, hundir en el suelo una semilla y luego comerse el resultado. Nada de eso: armarla implica trabajo, dedicación, constancia, responsabilidad y, por sobre todo, paciencia. Pese a sus dificultades, cada vez son más los que deciden retornar a la actividad que fue tan común décadas atrás: plantar alimentos para el consumo personal.

“Es un trabajo que disfruto mucho a pesar del esfuerzo físico que supone. Logro desconectarme”

“La gente cada vez más se dedica a hacer huertas orgánicas. Muchos vienen a hacer cursos porque dudan del estado de las hortalizas que se venden en verdulerías o porque quieren alimentos sin productos químicos para que sean más sanos. También porque hacen del cuidado de la huerta un momento familiar y porque quieren consumir tomate con el sabor y el olor que venían antes”, dice Horacio de Beláustegui, licenciado en ecología y en recursos naturales, presidente de la Fundación Biosfera, y agrega: “Otros lo hacen como una forma de poner un cable a tierra. Nos dicen que les hace muy bien dedicarse los fines de semana a las plantas”.

El especialista dice que no es necesario contar con un jardín para tener una huerta, ya que algunas plantas como el perejil, la achicoria o el romero se pueden plantar en macetas o en bidones abiertos acomodados en balcones. Sin embargo, plantea que es necesario prepararse para saber qué necesita cada planta.

Mauricio Daglio (24) empezó con la huerta el año pasado, después de la muerte de su padre: “Fue un momento muy duro para mí. Me recomendaron la huerta como una distracción que me haría bien. Yo estudiaba para chef y siempre me interesó todo lo referido a la alimentación”, cuenta. Empezó con tomates, morrones y algunas plantas aromáticas para espantar los insectos. “Iba probando y le pedía consejos a mi tía, que tiene una huerta grande. Ahora mi huerta tiene tres metros y medio de largo por dos y medio de ancho. En verano saqué una producción de cinco kilos aproximadamente”, dice. Además de tomates y morrones, ahora tiene albahaca, menta, tomillo, incienso, acelga, lechuga, calabaza, zapallitos verdes, berenjena, apio, cebolla y espinaca.

En cuanto al tiempo que insume la huerta, según la experiencia de Mauricio, es más trabajosa al principio. “Cuando arranqué le dedicaba entre una y tres horas diarias, pero después sólo hay que mantenerla. De todos modos es un trabajo que disfruto mucho a pesar del esfuerzo físico que supone. Logro desconectarme. Además, me resulta totalmente gratificante comer de mi huerta”, comenta.

También para Sebastián Palumbo (48) lo más trabajoso está al principio, cuando se prepara el lugar para plantar. “Después si todos los días hacés un poquito de algo no tenés que dedicarle mucho tiempo”, dice. “Más que lo orgánico, lo que me motiva es la sensación de plantarme mis cosas. Si bien no dejé de ir a la verdulería, me gusta tener mi pequeña producción”.

Sebastián arrancó con la huerta hace cinco años. “Al principio no me duraban las plantas porque no sabía de fertilizantes orgánicos. Después fui entendiendo cómo funcionaba. Fui a las huertas orgánicas de Parque Pereyra para ayudar y de paso aprendía. También veía videos”, recuerda, y afirma: “Para mi la huerta es un lugar de esparcimiento”.

Daniel Gimeno, especialista en huerta orgánica, advierte que armar una huerta no es cuestión de lanzarse a ciegas. Quienes emprendan el proyecto sin información previa, difícilmente se encontrarán con los resultados esperados. Por tanto, antes de abocarse a la tarea de plantar, es necesario dedicar unos segundos a investigar sobre las necesidades de cada planta.

A Alejandro Navone (36) trabajar en la huerta le resulta “terapéutico”. Por eso cuando se mudó del departamento a la casa en la que vive actualmente, decidió destinar una parte del patio al cultivo de plantas aromáticas, de frutilla, zapallo, tomate, lechuga, rúcula y acelga. Reconoce que el calor del verano lo llevó a ceder ante una pelopincho que le sacó un poco de espacio a sus cultivos, pero pronto piensa recuperar.