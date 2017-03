Vaciaron la caja fuerte de la casa del intendente de Trenque Lauquen

| Publicado en Edición Impresa

Miguel Fernández no cree que haya sido al voleo

Ladrones ingresaron en la casa del intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, donde robaron dinero que estaba en una caja fuerte, que forzaron con una barreta. Ahora los investigadores no descartan que haya actuado un “entregador”.

Un jefe policial confirmó que el hecho ocurrió en la madrugada del lunes en la casa del jefe comunal ubicada en Urquiza entre Mariano Moreno y 25 de Mayo, zona céntrica de esa localidad bonaerense.

Según el informante, en el momento del robo Fernández y su familia participaban de los festejos de carnaval que se realizaban en el centro. Los ladrones irrumpieron en la casa luego de saltar por el portón del garage y, sin causar desorden, se dirigieron hasta la habitación donde está la caja fuerte, que violentaron con una especie de barreta y se llevaron todo el dinero que allí guardaba el jefe comunal.

Destacó el informante que en la casa estaban los dos perros de la familia, un samoyedo y un golden, que dormían cuando llegaron sus dueños. Fernández, que en su denuncia aclaró que en el momento del robo la alarma estaba desconectada, descartó que se trate de un hecho “al voleo”.

“hoy nos toco a nosotros”

Miguel y su esposa, “Cuqui”, salieron rumbo al corsódromo a las 21.15 y volvieron a la 1.33. “Te doy esa precisión porque al bajar del auto me fijé la hora porque cuando nos volvíamos vi a dos señoras que estaban solas, se habían separado del grupo y las llevamos a sus casas; tardamos un poco más. Al entrar no nos dimos cuenta de nada, Cuqui se quedó en el linving y yo me fui a lavar las manos al baño; desde ahí vi la caja fuerte rota”, recordó el jefe comunal en una entrevista con el diario La Opinión, de Trenque Lauquen.

En el barrio nadie vio ni escuchó nada. Esa misma madrugada concurrieron a la casa de Fernández los peritos de Científica; habrían relevado algunas huellas.

“La policía y la Fiscalía se portaron bárbaro -aseguró Fernández- para ellos es todo un desafío esto que ha pasado porque es muy osado que se le hayan animado a la casa del intendente”.

Y cerró: “Es muy feo que te entren en la casa, más allá de lo que te puedan robar. Hoy nos tocó a nosotros…”