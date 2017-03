El mundo de tenis llora a un grande: Enrique Morea

Sabatini, Del Potro y Vilas lo recordaron en la redes sociales

Enrique Morea, quien fuera jugador, presidente de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y uno de los grandes representantes del deporte en nuestro país murió ayer a los 92 años.

Morea, uno de los mejores jugadores de la historia del tenis argentino, fue el titular de la AAT durante cinco mandatos, hasta que en 2010 fue designado como presidente honorario de la entidad.

En el plano internacional, el ingeniero Morea, nacido el 11 de abril de 1924, también fue reconocido y llegó a ocupar el cargo de vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis (FIT) entre 1977 y 1979, y fue reconocido como consejero honorario de por vida desde 1993.

Medallista de oro en la primera edición de los Juegos Panamericanos de 1951, Morea tenía su lugar en el Salón Internacional de la Fama de la FIT y era miembro del panel internacional.

Su destacada trayectoria deportiva lo transformó por primera vez en presidente de la AAT en 1973, cargo que ocupó hasta 1979 -lapso en cual tuvo algunos cruces con Guillermo Vilas-, y luego sumó otros cuatro mandatos entre 1997-2001, 2001-2005, 2005-2009 y 2009-2014.

Como deportista, fue considerado el mejor tenista argentino y de Sudamérica entre 1946 y 1966, sin interrupción, por lo cual en 1955 llegó a ser considerado como uno de los 10 mejores tenistas del mundo (en esa época no había ranking).

Fue campeón del doble mixto en Roland Garros en 1950, en pareja con la estadounidense Bárbara Scofield, sacándose la espina que tenía clavada desde 1946, cuando perdió el titulo del doble masculino en pareja con el ecuatoriano Pancho Segura.

Fue también dos veces semifinalista en singles del Grand Slam de París y perdió tres finales de doble mixto en Wimbledon.

Como jugador ocupó también un rol clave en la historia de la Copa Davis: entre 1948 y 1958 fue capitán y jugador.

Una vez retirado tuvo un paso por el arbitraje y se destacó como árbitro general de Copa Davis en tres finales: Rumania vs Estados Unidos (1972), en Bucarest; Italia vs Chile (1976), en Chile; y Estados Unidos vs Italia (1979), en San Francisco.

En los últimos años, algunos problemas de salud no le permitieron recorrer el circuito y disfrutar del tenis con la asiduidad que solía hacerlo. Por esa razón, se perdió la final de la Copa Davis 2016 ante Croacia, en Zagreb, en la cual el equipo argentino obtuvo el preciado trofeo.

“Te juro que con esto, ya cumplí mi objetivo de vida en el tenis”, dijo Morea tras ver por televisión la victoria de Federico Delbonis sobre Ivo Karlovic, en el último punto de la Davis del año pasado, con el cual Argentina ganó por primera vez en su historia la Ensaladera de Plata, contó su esposa, Alicia.

La muerte de Morea tuvo mucha repercusión en el mundo del tenis. “Enrique Morea nos transmitió su pasión y su apoyo incondicional a todos los que fuimos parte de este gran deporte. Lamento mucho la partida de Enrique, un pionero, gran influyente del tenis y buena persona. QEPD”, tuiteó Gabriela Sabatini.

Guillermo Vilas, mejor tenista argentino de todos los tiempos, escribió un mensaje también a través de Twitter: “Un cálido abrazo a la familia Morea en este triste día. Mi honra a la trayectoria de Enrique y respeto a su firme presencia en el tenis”.

Juan Martín Del Potro posteó una foto con el ex presidente de la AAT con el siguiente mensaje: “Que en paz descanses Enrique, nunca te olvidaré amigo”.