Docentes: la convocatoria sería para comienzos de la semana próxima

Aún no se definió la fecha, después de la marcha docente de ayer para solicitar la convocatoria de la paritaria nacional

El gobierno de la provincia de Buenos Aires convocará a los gremios docentes a una nueva reunión con el objetivo de destrabar las negociaciones sobre el aumento salarial para el sector. Si bien resta definir el día exacto en que los sindicatos docentes y los funcionarios volverán a sentarse en una mesa de negociación, fuentes oficiales confiaron que será “a comienzos de la semana entrante”.

Tras la Marcha Federal Educativa que se realizó ayer (en el marco de la última de las cuatro jornadas de huelga nacional convocadas esta semana y la anterior) los gremios bonaerenses mantuvieron una reunión y pese a que no confirmaron formalmente que levantarán los paros, tampoco anunciaron nuevas huelgas.

La última propuesta formulada por la Provincia fue un aumento del 19% en tres cuotas con ajuste por inflación. A ello hay que sumarle un pago no remunerativo (no aplica a los jubilados ni al aguinaldo y no lo cobran las nuevas maestras) de 500 pesos y por única vez como “compensación” por la pérdida de poder adquisitivo en 2016.