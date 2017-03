Fiscal Romero: "Pérsico está haciendo apología del crimen e incitación a la violencia"

El fiscal Marcelo Romero se refirió a la denuncia que "apología del crimen e incitación a la violencia colectiva" que presentó este miércoles contra el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico quien desafió públicamente a la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich con llevar adelante "una masividad de cortes" en rutas nacionales.

"La semana que viene vamos a cortar las rutas, que la compañera Patricia no se imagine otra cosa. Hay mucha masividad en los cortes, Patricia Bullrich no tiene manera de controlarlo. Todo lo que haga no va a alcanzar para contener los piquetes", había manifestado el dirigente.

En diálogo con JUSTICIA EN PRIMERA PERSONA, Romero precisó que "las frases utilizadas por un dirigente de la jerarquía y el liderazgo de Pérsico, con tanta gente que lo sigue, constituye los delitos de apología del crimen e incitación a la violencia".

El funcionario del Ministerio Público, que interpuso la demanda ante la fiscalía a cargo de la dra. Virginia Bravo, destacó que "Para mí, un piquete es un delito. El corte de calles está perfectamente establecido en el Código Penal y viola el artículo 14 de la Constitución Nacional. Siempre lo dije, no es de ahora".

En la denuncia Romero sostuvo: "Con fecha 21 de Marzo de 2017, Emilio Pérsico, quién resulta ser dirigente del Movimiento Evita, ha realizado expresiones en las que se pondera la comisión de graves delitos contra los poderes públicos y la convivencia democrática".

"Los que cumplimos un rol público somos referentes de la comunidad y debemos cuidarnos en grado sumo en nuestras expresiones, más cuando la sociedad está viviendo una efervescencia, producto de las desigualdades sociales y de los múltiples problemas que estamos sufriendo como Nación", advirtió Romero.

"Yo siempre estuve en contra de los piquetes, siempre los consideré delictivos. Creo que las palabras de Pérsico merecen reproche penal",completó.