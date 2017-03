Nai Awada reveló que le ofrecieron 80 mil dólares a cambio de sexo

Luego que se confirmara la participación de Rocío Oliva para el "Bailando por un sueño 2017", hoy salió a la luz el nombre de otra de las concursantes: se trata de Nai Awada, sobrina de Juliana y Mauricio Macri. La joven actriz tuvo en las últimas horas una importante presencia mediática, tras haber criticado la gestión de su tío en el Gobierno y por sus elogios hacia Cristina Kirchner, pero también por sus encendidas confesiones sexuales.

“No tengo la necesidad de autosatisfacerme porque no tengo tiempo, pero no lo veo mal. En el sexo soy rebelde y curiosa, me gusta investigar. El sexo oral es clave, es una de las cosas que más me gusta. Si está bien hecho, chau”, señaló en un reportaje la joven, hija del reconocido actor Alejandro Awada, hermano de la Primera Dama.

Casi al finalizar el reportaje también sorprendió al contar que una vez le ofrecieron 80 mil dólares a cambio de sexo.

“Fue un magnate ruso, multimillonario. Vino a Club 69, el dueño me dijo que el tipo me tenía que hacer una propuesta y cuando lo escuché me di vuelta y me fui como una diosa”, recordó Awada sobre la historia que podría aparecer en la pista del “Bailando por un Sueño”.