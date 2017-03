La mesa de Mirtha, en el centro del debate político

En el Congreso hubo ayer varias alusiones a opiniones de la diva televisiva

Ya hace tiempo que la mesa de Mirtha Legrand se ha incorporado a la “agenda política” del país. Pero después de la cena del sábado pasado con el presidente Mauricio Macri, ese efecto parece potenciado. Ayer, en la Cámara de Diputados, Mirtha fue mencionada en medio de los cruces entre el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el kirchnerismo. La frase “ustedes no ven la realidad”, que Mirtha les dijo a Macri y a su esposa, Juliana Awada, fue replicada ayer por el kirchnerismo para “apurar” a Peña. Y el jefe de Gabinete les devolvió: “Me alegra que citen a Mirtha Legrand; nosotros tenemos un gran respeto por ella. Esto, de alguna manera, indica que la grieta se empieza a cerrar”.

Lo cierto es que a lo largo de la semana se ha extendido la polémica sobre la mesa de Mirha con el Presidente.

En el oficialismo, algunos se mostraron molestos por el tono en el que Mirtha Legrand planteó críticas al Presidente. La senadora Laura Rodríguez Machado, por ejemplo, salió a expresar sus cuestionamientos a la diva porque, a su criterio, “no lo dejaba al Presidente responder a las preguntas. Y lo retaba como si fuera una tía enojada, me pareció que no daba la sensación que fueran preguntas para ser respondidas, sino más bien afirmaciones”, expresó.

Mirtha quedó ayer en el medio del debate con la opsición en Diputados

Rodríguez Machado es nada menos que la jefa del bloque de senadores del PRO. Y calificó como “una emboscada” la pregunta de Mirtha sobre la jubilación mínima. Como se sabe, el Presidente dijo que el haber mínimo de un jubilado era de “nueve mil y pico” cuando es de 6.394. El mandatario confundió la cifra con la del sueldo mínimo de un docente.

“Lo que no concibo es que no se deje responder, que se pregunte y en mitad de la respuesta se empiece otro tema sin escuchar la respuesta y así sucesivamente”, cuestionó la senadora.

Distintos analistas han alimentado el debate sobre la mesa de Mirtha. Algunos han objetado que no se hubieran pautado condiciones mínimas para la charla; otros criticaron las formas de Mirtha Legrand, que llegó a reclamarle al Presidente que la dejara hablar; le dijo en un momento que “se hace el cocorito...” y remató con la afirmación “ustedes no ven la realidad”. Hubo quienes reprocharon que la conductora no hiciera preguntas sino afirmaciones y hasta se puso en discusión el hecho de que Mirtha hubiera pasado sus clásicos “chivos” publicitarios desde la residencia de Olivos.

La propia Mirtha dijo, en la presentación del programa. que muchos le habían pedido que “le dé con todo” al Presidente y otros que “lo defienda”. “Yo voy a hacer algo nivelado”, anticipó.

Las lecturas e interpretaciones fueron, por supuesto, diversas y contradictorias. En los contestadores de las radios y en las redes sociales se registró un termómetro de las reacciones antagónicas que despertó el programa en la opinión pública.

En los equipos de imagen y discurso presidencial había -hasta donde se sabe- satisfacción con el resultado del programa y las repercusiones que tuvo.

El filósofo Alejandro Rozitchner -asesor de Macri y funcionario con despacho en la Rosada- dijo: “Me gusta mucho que haya ido, que se haya expuesto a cualquier tipo de preguntas. Sabemos que Mirtha es incisiva y un poco populista. Me hubiese gustado que (Macri) le dijera a Mirtha ‘preguntame lo que quieras, te voy a responder todo pero dejame terminar’, afirmó. De alguna forma aludió a que quizá deberían haberse fijado algunas pautas que habrían estado ausentes.

El objetivo de Mirtha -seguramente- era volver a la televisión (después de un breve receso) con un programa de que el que hablara todo el país. Lo logró. Con las referencias de ayer en el recinto de Diputados, la mesa de Mirtha ocupó, literalmente, el centro del debate político nacional.

En el mundillo televisivo, por supuesto, también se agitó el debate. Alfredo Casero dijo que “Mirtha Legrand debería haber tenido más respeto con el Presidente de la República” (ver sección Espectáculos). Y entre los panelistas, hubo opiniones para todos los gustos.

El año pasado Mirtha quedó involucrada en una polémica con Scioli. Es conocida su controversia con los Kirchner y se recuerda aquella única vez en la que Néstor (recién electo Presidente) y Cristina (por entonces senadora) se sentaron a su mesa desde Calafate. “Mucha gente dice que con ustedes se viene el zurdaje”, les dijo aquella vez. Mirtha es Mirtha. Acaba de celebrar sus 90 años con una lucidez, una fortaleza y una energía que ya son caso de estudio.

El Presidente se sentó a una mesa que ya conoce de memoria. La polémica parecía asegurada desde antes de empezar.