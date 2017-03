Más de 400 mil docentes marcharon por la paritaria nacional pero el gobierno no cede

Maestros y profesores de todo el país protagonizaron la movilización “más grande en 20 años”

| Publicado en Edición Impresa

“Si el gobierno no convoca a la paritaria nacional, el plan de lucha va a continuar”, dijo ayer la secretaria general de la Ctera, la santafecina Sonia Alesso, ante una multitud muy difícil de traducir en números, aunque los gremios calcularon más de 400 mil personas sin que nadie los contradiga. No muy lejos del palco montado en Plaza de Mayo, donde finalizó la “marcha federal educativa”, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, ratificó que esa convocatoria no se realizará. ¿Un conflicto sin fin?

Ctera y Uda anunciaron que harán un impasse en las medidas de fuerza. La mayor federación docente del país lo hará hasta el 30 de marzo, pues ese día es la protesta nacional de las CTA y la organización pertenece a la que encabeza Hugo Yasky. Uda, gremio cegetista, hasta el 6 de abril, fecha del paro general de la central obrera.

La “tregua” apuntaría a “facilitar” un llamado a la paritaria nacional.

El llamado no llegará. Lo reiteró en la víspera Esteban Bullrich, cuando dijo que el gobierno nacional “dialogará con los gremios docentes cuando terminen los paros y se cierren las paritarias provinciales”.

El ministro puntualizó que habrá paritaria nacional, pero no salarial. Será para “discutir la carrera docente, el calendario escolar y el plan maestro para mejorar la enseñanza” anunciado anteayer por el presidente de la Nación, Mauricio Macri.

La comparación entre escuelas privadas y públicas que hizo el gobierno al presentar los resultados de la evaluación Aprender 2016, y la frase de Macri al hablar de “la terrible inequidad entre aquel (niño) que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública”, avivaron un discurso que los gremios docentes sostienen desde hace un año.

“Vienen por la escuela pública”, aseveró el titular de la Uda, Sergio Romero. “Vienen por la mercantilización”, apuntó minutos más tarde Sonia Alesso, y agregó que el gobierno “sostiene que la educación pública no sirve y que los maestros no estudiamos, porque su objetivo es la privatización” del sistema.

La titular de la Ctera expresó que la administración de Macri “ataca a la educación pública cada vez con más énfasis, así como desprecia a los científicos y a los universitarios. Si no escucha a estos miles de docentes, este conflicto no se va a solucionar”, advirtió, para apuntar: “La llave para destrabarlo la tiene el gobierno, no los trabajadores”.

Se refirió a la polémica frase de Macri. “El presidente y el ministro de Educación nos han agraviado a todos, a los maestros y a los estudiantes. Ninguno de los que está acá se cayó en la escuela pública”, exclamó. Después subrayó: “Los maestros enseñamos valores. Y porque tenemos valores, no tenemos precio, no nos rendimos ni nos arrodillamos”.

“Vienen por la escuela pública, vienen por la mercantilización”, aseveró durante el acto de ayer la jefa de la Ctera, Sonia Alesso.

Antes de la marcha, la titular de la Feb, Mirta Petrocini, también reflexionó sobre los dichos del presidente. “Dolió mucho, pegó muy fuerte. Decir ‘caer’ en la escuela pública da una clara idea acerca del lugar en que la coloca desde lo simbólico. Fue muy doloroso”, insistió la líder de uno de los dos mayores gremios bonaerenses.

Petrocini también cuestionó los resultados de la evaluación Aprender. “Nada dicen de las condiciones y el clima de aprendizaje, las trayectorias escolares, las tecnologías y el contexto de los estudiantes”, remarcó.

“publica versus privada”

“Esto es volver a colocar a la escuela pública versus la escuela privada, al mismo tiempo que no se vuelcan todos los recursos en la pública para que sea la mejor opción”, sentenció la presidenta de la Feb.

En cuanto a la marcha, que los organizadores calificaron como la mayor del sector en los últimos 20 años, vale decir que masivas columnas de docentes viajaron durante más de un día desde distintas regiones y provincias (Cuyo, NEA, NOA, la Patagonia, La Pampa y Santa Fe y Córdoba) para confluir en Plaza de Mayo con los maestros bonaerenses y porteños, los profesores universitarios de Conadu, Conadu Histórica y Fedun, y los estudiantes de la Fulp (UNLP) y la Fuba (UBA). También participaron centros estudiantiles de numerosos colegios e institutos de formación docente, así como las organizaciones de científicos y becarios del Conicet y otros entes de ciencia y tecnología.

A las 15 comenzó el acto, en el que hablaron los principales referentes de Ctera, Uda, Amet, Cea, Sadop y los universitarios.

“Dolió mucho, pegó muy fuerte. Decir ‘caer’ en la escuela pública da una clara idea acerca del lugar en que la coloca desde lo simbólico. Fue muy doloroso”, dijo la titular de la Feb, Mirta Petrocini, sobre la polémica frase del presidente Macri.

Sara García, de Amet, dijo que “es muy sencillo entender lo que pedimos; que el gobierno cumpla la ley” que establece el llamado anual a la paritaria nacional.

El secretario general de la Uda, Sergio Romero, recordó que tendrían que “estar discutiendo en paritarias la recomposición del salario”. En esa línea, antes de subir al palco realzó que “preocupa mucho que Bullrich siga mintiendo cuando dice que no hace falta la paritaria nacional porque el salario inicial docente se ajusta, en forma automática, un 20% por encima del mínimo, vital y móvil. De ese modo elimina la progresividad de la paritaria, y vamos a tener un 20% de aumento hasta que a él se le ocurra, sea cual fuere el índice de inflación”.

Por el lado de los universitarios, que ayer también finalizaron una huelga de 48 horas en reclamo de una suba salarial del 35%, el jefe de la Conadu Histórica, Luis Tiscornia, consideró que “la meta del gobierno es doblegar a la docencia”. “Nuestra paritaria es con un señor que se define como gerente de recursos humanos de las empresas (por Bullrich). Queremos decirle al gerente que este es un homenaje, un abrazo a las familias que nos caímos, nos caemos y nos caeremos en la educación pública”.