Un nuevo pedido de perpetua por el homicidio del albañil Andrés Núñez

El próximo 31 de marzo darán el fallo. La defensa del ex policía planteó que la causa está prescripta

La sala de audiencias estuvo a punto de ser desalojada ayer, pero los aplausos cesaron ante la mirada fija del presidente del Tribunal. Ese fue el momento cúspide del alegato de la fiscal de Juicio Rosalía Sánchez: acababa de pedir reclusión perpetua para el ex comisario Luis Raúl Ponce, detenido en 2012, luego de permanecer 22 años prófugo, por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato del albañil de Ensenada Andrés Núñez.

La acusación fue por “tortura seguida de muerte en concurso real, agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad”.

La fiscalía dio por probado que Ponce con un grupo de policías participó, el 28 de septiembre de 1990, del secuestro de Núñez, de su casa de Ensenada.

Desde allí habría sido llevado a la Brigada de Investigaciones La Plata, de calle 61, entre 12 y 13, donde fue sometido a torturas, que culminaron con su muerte, según surge del dictamen fiscal.

También se explicó que el cuerpo de la víctima luego fue llevado a un campo de la localidad bonaerense de General Belgrano, propiedad de un pariente de uno de los policías imputados, actualmente prófugo en esta causa.

Los restos de Núñez fueron encontrados allí, enterrados debajo de un tanque australiano.

Luego, los defensores oficiales Manuel Bouchoux y Ernesto Ferreira en el rol de particular damnificado, en representación de los familiares de Núñez; coincidieron con la fiscal y pidieron también la pena máxima para el imputado.

En tanto los abogados de Ponce, Oscar Salas y Christian Romano, insistieron en la inocencia de Ponce, en la prescripción de la causa y que no hay datos ciertos sobre cuando fue el hecho en juzgamiento.

Al final de los alegatos el acusado hizo uso del derecho que tienen los procesados de decir algo antes de que el Tribunal pase a deliberar.

En ese momento, el ex comisario reiteró que es inocente.

A FIN DE MES SE CONOCERÁ EL VEREDICTO

La sala II Cámara Penal platense -integrada especialmente por los jueces Raúl Delbés, María Oyhamburu y Claudio Bernard- anunció ayer que el veredicto se dará a conocer el 31 de este mes, a las 12, en la sala de audiencias de la planta baja del fuero penal de 8 y 56, donde se hizo este juicio.

Por esta causa ya se hizo en el 2010 un juicio en el que los ex policías Víctor Dos Santos y Alfredo González fueron condenados a la pena de prisión perpetua por “tortura seguida de muerte” (ver Aparte).

“PENSÉ QUE NO ME BUSCABAN MAS”

Ponce había llegado a ser jefe de la Brigada de investigaciones de La Plata, pero tras el crimen de Núñez se fugó al Sur.

Allí, durante 22 años, se hizo conocer como Raúl Alberto Peralta.

Estaba en la localidad de Junín de los Andes.

Allí vivió con su esposa e hijos.

Estuvo oculto bajo una falsa identidad hasta que el 16 de agosto de 2012 la Policía Aeroportuaria lo detuvo creyendo que se trataba de César Heriberto Peralta, un ex comisario buscado por su participación en homicidios, violaciones y torturas en la dictadura militar.

La elección del nombre para su falsa identidad le jugó en contra.

Su similitud con l nombre del que buscaba la Policía Aeroportuaria, cerro su cerco.

La Policía le montó un operativo para interceptarlo cuando iba en su auto. Intentó escapar, balearon las ruedas del auto, frenó y se escapó corriendo., Le pegaron dos tiros en una pierna y una mano, y se entregó, luego de 22 años.

“Pensé que ya no me buscaban más”, dijo ahora en el juicio oral, ante una pregunta del presidente del Tribunal, Claudio Bernard. Tal vez era así, ya no lo buscaba, pero el destino le jugó en contra, cayó detenido y ahora podría ser condenado a la pena máxima.