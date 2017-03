Argentina ante Chile, en duelo a cara o cruz para ir a Rusia

La Selección tiene la necesidad de ganar para meterse en zona de clasificación directa al Mundial

El Seleccionado argentino recibirá esta noche a Chile con la necesidad de ganar para quedar en puesto de clasificación directa para el Mundial de Rusia 2018, en partido de la 13ra. fecha de las Eliminatorias.

El partido se jugará a partir de las 20.30 en el estadio de River Plate, contará con el arbitraje del brasileño Sandro Ricci y será televisado por la TV Pública.

Argentina se ubica en el quinto lugar (hoy en zona de repechaje) con 19 unidades, a una de Chile y Ecuador, cuatro por debajo de Uruguay y a ocho del líder, Brasil.

De ahí, la necesidad de sumar los tres puntos, contra un rival directo, ya que un empate o una derrota lo dejaría en una situación al menos delicada, debido a que el martes visitará a Bolivia, en los 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar de La Paz, en un escenario que a los argentinos históricamente les costó conseguir un buen resultado.

El estadio Monumental presentará un marco imponente y extraordinario. Y además recibirá al seleccionado luego de cuatro fechas.

La última vez que Argentina jugó de local en la cancha de River fue el 13 de noviembre del 2015 en el 1-1 frente a Brasil.

Previamente, poco más de un mes antes, cayó con Ecuador por 2-0, en el debut. En síntesis, el seleccionado nacional todavía no ganó, en este certamen, en el Monumental.

Es que después de esos partidos, Argentina mudó su localía al interior del país. Así venció a Bolivia por 2-0, en Córdoba, por la sexta fecha; derrotó a Uruguay por 1-0, en Mendoza, por la séptima (debut de Bauza); perdió contra Paraguay por 1-0, en Córdoba, por la décima; y goleó a Colombia por 3-0.

Chile, el actual bicampeón de América, será una buena medida para saber si el equipo de Bauza está en condiciones de clasificarse.

Bauza, más allá de las estadísticas y las urgencias, empleará nuevamente un 4-2-3-1 para recibir a Chile. Solo realizará tres cambios, en relación al equipo que goleó a Colombia por 3-0, en San Juan.

El defensor Ramiro Funes Mori, suspendido por acumulación de amarillas, le dejará su lugar a Marcos Rojo y Ever Banega y Lucas Pratto, por cuestiones tácticas, serán reemplazados por Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín. Bauza no contará con Paulo Dybala porque no está recuperado de una contractura. Sí lo tendrá como una opción en el banco.

Por su parte, Chile, llega diezmado para este trascendental cotejo. Es que el mediocampista Arturo Vidal, una de sus figuras, está suspendido por acumulación de amarillas y el volante Marcelo Díaz, otra pieza clave, sufrió un esguince en la rodilla derecha.