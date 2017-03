Claudio Borghi durísimo con otro DT argentino: "es un desastre como persona"

Claudio Borghi salió con los tapones de punta contra otro DT argentino: Jorge Sampaoli. El "Bichi" quedó muy mal después de la salida de la selección chilena y su reemplazo por el actual entrenador del Sevilla.

"Afortunadamente no tengo relación; en la parte humana es un desastre", tiró Borchi sin vueltas para hablar de su colega hace un tiempo atrás.

Ahora, sobre el mismo tema amplió: "A mi me preguntan siempre por Sampaoli y digo que lo divido en dos. La parte deportiva es extraordinaria, fabulosa, gloriosa", aclaró.

Borghi explicó que "El tipo, si vos estás trabajando en algún club, llama y pregunta cuánto ganas. Si le dicen 100, él dice: yo lo hago por 30... Y eso en el fútbol no esta bien. En ningún trabajo está bien".

También dijo de Sampaoli que "No me giusta la palabras códigos en el fútbol porque me da la sensación de que hablamos de mafia, pero hablo de una ética profesional deportiva que el tipo no cumple". Muy duro.