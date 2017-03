¿Se va de San Lorenzo?: Romagnoli, la relación con el DT Aguirre y su futuro

Leandro Romagnoli, el máximo ídolo de San Lorenzo no descartó dejar el club después de junio en medio de los tironeos existentes con el actual entrenador Diego Aguirre que lo ha dejado prácticamente al margen del plantel superior.

El Pipi, durante una entrevista en un canal deportivo también dijo que "No hay nada para hacer conflictos...Uno siempre quiere entrar, pero en momentos como éste hay que demostrar que el grupo está unido".

También señaló que le dijo al entrenador que "No pasaba nada" y que "No estoy peleado con nadie, como se dice.. Me lesioné, me recuperé y vengo entrenando a la par. No queda otra que seguir entrenándome y esperar la posibilidad. Somos 25 y todos queremos estar... A veces el entrenador toma decisiones y hay que saber esperar", advirtió el futbolista.

Finalmente, sobre el presente de su equipo opinó que "No hay que hacer tanto drama porque en el campeonato estamos ahí...Sí tenemos que dar una vuelta de rosca en la Copa Libertadores.