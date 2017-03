Un pitbull atacó a un recolector de residuos en 4 y 497

Un recolector de residuos fue atacado por un perro de raza pitbull esta mañana mientras cumplía con sus tareas laborales en la zona de 4 y 497, en Villa Castells, según dio a conocer Oscar Ferres, un vecino que asistio al herido y se encargo de llevarlo al Hospital Italiano.

Ferres relató que el trabajador, quien se identificó como Oscar Canteros, de 30 años, se encontraba recolectando bolsas de residuos de los canastos de esa cuadra cuando de repente el perro escapó desde una propiedad, cuya puerta de entrada estaba abierta, y fue directamente a morderlo.

A decir del testigo, en el momento justo en que Canteros se sube al estribo del camión para continuar con el rondín, el can se prende a toda furia de una de sus piernas. "No lo quería soltar, enseguida salió el dueño en el intento de detenerlo pero no podía, hasta que finalmente el animal lo largó", sostuvo

Tras la dramática secuencia, ya con la extremidad ensangrentada y pedazos de piel colgando, Canteros fue asistido por Ferres y por el dueño del animal. Luego el primero de ellos se encargó de trasladarlo al centro médico, donde le dieron unos 25 puntos de sutura.

"Es importante que esto se conozca para que la gente tenga cuidado y tome conciencia de la ferocidad de estos animales. Son un peligro para la gente, te atacan en momentos inesperados", dijo Ferres.