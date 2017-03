Docentes: Provincia rechaza cerrar por decreto la paritaria salarial

"No vamos a tomar ninguna actitud autoritaria", señalaron. Fuertes críticas contra el gremio que conduce Roberto Baradel: "digan que lo que están haciendo es intentar desgastar al gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal"

El director General de Cultura y Educación bonaerense, Alejandro Finocchiaro, sostuvo hoy que "no es una opción" un aumento salarial docente por decreto y responsabilizó al gremio Suteba de instalar esa versión, al tiempo que desafió a sus dirigentes a que "digan que lo que están haciendo es intentar desgastar al gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal".

"Acá hay un gremio a nivel nacional que es CTERA y Suteba en la Provincia, que está adscripto al kirchnerismo. Ha sido mucho más sincera el otro día la señora Hebe de Bonafini, que lo que ha sido este gremio", planteó Finocchiaro.

De esta manera, sin nombrarlo, el funcionario apuntó contra el secretario general de Suteba, Roberto Baradel, quien en el acto por el 41° aniversario del Golpe de Estado de 1976, estuvo en un palco junto a Bonafini, quien exclamó: "basta de ser democráticos", calificó de "asesina" a Vidal e insultó al jefe de Estado. "La mayoría de sus integrantes (de la conducción de Suteba) pertenecen al kirchnerismo, que llegaron en el camión con Aníbal (Fernández) y Hebe de Bonafini el otro día en el acto. Que digan que lo que están haciendo es intentar desgastar a los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal", indicó el funcionario en declaraciones a la prensa.

Puntualizó que "el decreto no es una opción, el tema del decreto no lo hemos instalado nosotros, lo han instalado lo gremios". En ese sentido insistió que "no vamos a tomar ninguna actitud autoritaria", y agregó que esa sería "la salida ideal" para algunos gremios de que Vidal firme un decreto de incremento.

Tras el anuncio de un paro por 48 horas anunciado por los sindicatos docentes, Finocchiaro aseveró que se "seguirá con una nueva convocatoria", pero reiteró que es una "salvajada" continuar con las huelgas. Los gremios docentes bonaerenses rechazaron ayer la propuesta de un incremento salarial del 19% en tres cuotas con cláusula gatillo por inflación, una compensación por la pérdida del poder adquisitivo de 2016 y la incorporación de fondos nacionales, además de sumas fijas por cargo y un premio por presentismo.