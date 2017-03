La CGT advirtió que "para evitar un paro general, el gobierno deberá pensar en los trabajadores"

Uno de los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, dijo hoy que el gobierno nacional deberá pensar en los trabajadores para que exista alguna posibilidad de evitar el anunciado paro general para fin de mes de la central obrera en contra de la política económica del presidente Mauricio Macri. "Eso tiene que ver con las rectificaciones del gobierno, no con nosotros," planteó hoy Daer ante una pregunta acerca de si existe alguna posibilidad de que no se concrete la huelga general.

En declaraciones a Radio Mitre, el dirigente del gremio de la sanidad adujo que para que no se lleve a cabo el paro los funcionarios "tendrían que dejar de pensar en una apertura indiscriminada de la economía y ponerse a pensar de qué manera empezamos a desarrollar un modelo industrial que haga una sociedad sustentable". "Siempre, si se tiene voluntad política de resolver las cosas, se puede resolver", aseguró hoy el también diputado nacional por el massista Frente Renovador, a 48 horas de la movilización de los gremios industriales al Ministerio de Producción.

En este sentido, el triunviro cegetista remarcó que "no hay que embretarse en ponerle hora a las cosas; no es un tema de desactivar una bomba que tiene una cuenta regresiva". "Lo que tiene que entender el gobierno es que hay que poder hacer rectificaciones para resolver el tema," puntualizó.

Daer dijo que la marcha del martes que se concentrará frente al Ministerio de Producción será un acto "de la CGT, no es de un partido político, ni de un dirigente encumbrado, ni del triunvirato" e insistió en que no van a "poner un molinete" para impedir que determinado sector político participe de la movilización.

"El éxito de la marcha no es que haya 200 mil, 300 mil o 500 mil personas, el éxito es que el gobierno perciba que hay un reclamo real de muchísimos sectores de la sociedad. El éxito sería que el gobierno comprenda la solicitud de determinadas rectificaciones. Si esto no sucede y no escuchan nos vamos a estar viendo involucrados en la convocatoria a un paro", advirtió. Para el dirigente de la sanidad, "el rumbo que le están dando al país con este cambio estructural lo único que nos va a generar es un país para menos habitantes, con un país exportador de materias primas básicas sin ningún tipo de valor agregado".

Al respecto, sostuvo que ya hay especialistas "que empiezan a plantear la primarización absoluta de la economía" y advirtió que "éste es un rumbo que va a dejar a toda una franja de la sociedad afuera del mapa". Daer insistió en que el gobierno tiene que plantear "determinadas rectificaciones" para no llegar a un paro nacional y concluyó que "siempre, si se tiene voluntad política de resolver las cosas, las cosas se pueden resolver".

El diputado massista negó que la CGT haya roto la mesa de diálogo con el gobierno al afirmar que "los que la rompieron fueron los empresarios que no cumplieron en muchos casos con el bono de 2 mil pesos y el acuerdo antidespidos, y posterior a eso lo que no hubo fue una acción del gobierno, una medida imperativa, que haga cumplir esos acuerdos". "No podemos ir a una mesa de diálogo donde se generan acuerdos y que esos acuerdos no se cumplan por parte de los sectores del gobierno y el empresarial", completó.