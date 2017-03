Venegas sobre la movilización del martes: "es más política que otra cosa"

El dirigente de los trabajadores rurales, Gerónimo "Momo" Venegas, consideró que la movilización convocada por la CGT para esta semana es "más política que otra cosa" y pidió no olvidar "lo que puede hacer un Gobierno corrupto", en referencia al kirchnerismo.

En una entrevista en Radio Millenium, el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), consideró que la medida "es más política que otra cosa, desde el momento en que la ex presidenta de la Nación manda que vayan y acompañen la medida, y ahí están (Fernando) Esteche, (Luis) D'Elía y (Emilio) Pérsico", en referencia a algunos líder sociales kirchneristas que manifestaron su apoyo.

Venegas, que también es titular de las 62 Organizaciones Peronistas, opinó que "esta CGT no tiene rumbo" y que "dejó la mesa de la discusión para ir a una movilización". "La gente no es estúpida y sabe lo que va a generar" la medida, agregó. "Es un mamarracho que haya 3 secretarios generales cuando debería haber uno. No aceptamos una CGT con tres secretarios generales", indicó Venegas para dejar en claro su distanciamiento con la central obrera.

El "Momo" consideró que "todo esto algo tiene que ver con las paritarias docentes", pero consideró que "siempre ha habido una discusión muy fuerte" en torno al tema docente, y mencionó las gestiones anteriores, pero opinó que "se va a llegar a un acuerdo y se va a arreglar, porque tanto el gobierno como los docentes quieren que empiecen las clases".

Consultado sobre el rumbo de la gestión de Mauricio Macri, Venegas apoyó al Presidente. "Pensando como se encontró el país y a un año y pico de haber asumido, va bastante bien. Yo creí que iba a estar peor", sostuvo y pidió recordar que en 2015 se encontró "un país sin reservas, aislado del mundo, con cepo cambiario".