Aníbal F. reconoció que “quería que el candidato a Gobernador fuera Randazzo"

Aníbal Fernández fue entrevistado este domingo por Mauro Viale y se refirió a las situaciones que se vivieron durante las elecciones del 2015 en el Frente para la Victoria. "Yo nunca tuve vocación de ser candidato a Gobernador" señaló Fernández que recordó las negociaciones en torno a las candidaturas en el 2015.

En este sentido el ex jefe de Gabinete fue tajante al reconocer que nunca tuvo la vocación de ser candidato a Gobernador y que su deseo en ese momento era que quien ocupará su lugar fuera Florencio Randazzo pero sostuvo que nadie le ofreció de manera oficial al entonces ministro del Interior y Transporte que aceptara competir en la Provincia después de declinó su candidatura presidencial.

"Yo nunca tuve vocación de ser candidato a Gobernador", precisó el ex funcionario en el marco de una entrevista televisiva, en referencia a lo que fueron los comicios de 2015, en donde tras imponerse en las internas del Frente para la Victoria (FPV) a Julián Domínguez cayó contra María Eugenia Vidal.

El ex jefe de Gabinete explicó: "La realidad es que el mismo día vienen a verme tres intendentes que se conocen pero no se tratan entre ellos, y me dicen si había visto cómo medía yo en las encuestas. Hago hacer dos encuestas yo y me voy a verla a Cristina". "Ella me dijo 'competí'", aseguró.