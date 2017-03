Marchi: "jugar con juveniles sería cobarde"

El secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, Sergio Marchi, consideró hoy que jugar la próxima fecha con juveniles representaría "una actitud muy cobarde" de parte de la dirigencia, sostuvo que "los chicos del ascenso no están en condiciones de jugar todavía" y afirmó que "no hay ninguna novedad" sobre la reanudación de los torneos del fútbol argentino.

"Jugar con (chicos de) inferiores es una actitud muy cobarde. Querer ocultar esto utilizando los chicos me hace acordar a una época en la que mandaron a los chicos a un lugar que tendrían que haber ido los grandes. Esto es futbol nada más, pero me parece que (los dirigentes) se tendrían que ocupar de pagar", disparó el titular del gremio de los futbolistas que el pasado fin de semana promovió una "retención de tareas" por salarios atrasados.

Además, añadió: "Algunos directivos del ascenso quieren jugar el martes con los chicos, pero esos chicos no están en condiciones de jugar todavía. Ojalá que estén todos con los estudios médicos y todas las condiciones dadas".

Antes de dirigirse al Ministerio de Trabajo para "hacer el descargo" por no acatar la conciliación obligatoria, Marchi afirmó que "no hay ningún tipo de propuesta" nueva y consideró que los dirigentes "siguen subestimando y no ocupándose de resolver el conflicto".

"Se está consumiendo el tiempo en tratar de no reconocer el problema ni evaluar el conflicto y tratar de resolverlo", graficó y aclaró que "este no es un conflicto de intereses" sino un "reclamo por la deuda" de algunos clubes con sus jugadores.