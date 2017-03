Maradona se enojó con un periodista que sugirió una separación con Oliva

Durante el programa “El Diario de Mariana”, Lucas Bertero aseguró que Diego Maradona se separó de su novia, Rocío Oliva. El periodista, sin embargo, no contaba con el llamado del “Diez” que aclaró la situación muy indignado.

"Dijiste boludeces. ¿Escuchás que estamos juntos? Aparte de tener mala info, ¡sos muy boludo! ¡Quedaste como un idiota!", aseguró Diego.

Por otro lado, explicó respecto a su viaje solo a Dubai que "yo viajo con quién quiero, cuándo quiero y adónde quiero. Porque no te pido un peso a vos".

Finalmente, se dirigió a la conductora Mariana Fabbiani y le dijo "a ese que tenés al lado tenés que informarlo bien porque si no te quemás vos".

Ya más calmado, pedido de disculpas de Fabbiani mediante, relató: "No soporto que digan que porque saludo a una chica del carnaval correntino, estoy peleado con Rocío. Rocío no vino a Corrientes porque no quiso venir. Y yo me fui con mis cinco hermanas, que no lo destacó nadie".