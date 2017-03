El regreso de los monstruos

El gigantesco simio regresa a la pantalla grande en el marco de la reconstrucción de un universo de grandes criaturas que incluye a Godzilla y otras gigantescas alimañas de factura japonesa

Los universos están de moda: los grandes estudios ahora solo financian proyectos solo si tienen potencial para convertirse en tres, seis o una serie infinita de películas y otros productos derivados que crucen sus historias y obliguen al espectador a seguir una saga interminable. La tendencia la inauguró Marvel, que ya lleva 14 entregas (tres más llegarán este año); la siguieron “Star Wars” y DC; y ahora se suman los históricos monstruos de la pantalla grande.

Porque la modernización de “Godzilla” (2014) fue la semilla de un nuevo universo de monstruos que rugirá de nuevo desde el jueves con “Kong: La Isla Calavera”, protagonizada por un Tom Hiddleston que advierte al público de que no verá al King Kong clásico: “La película es puro rock’n’roll”.

Esa franquicia, denominada “MonsterVerse” y creada por la productora Legendary y el estudio Warner Bros., verá en los próximos años el lanzamiento de “Godzilla: King of the Monsters” (2019), una cinta que debería incluir a otros “bichos” de Toho, la productora japonesa que creó a Godzilla, y, finalmente, el lógico enfrentamiento: “Godzilla vs. Kong” (2020).

Pero primero llegará “Kong: Isla Calavera”, de estreno el próximo jueves en Argentina, que imagina los orígenes de uno de los mayores mitos del séptimo arte, esta vez con una historia ambientada en 1973, tras el final de la Guerra de Vietnam, en la que un grupo de científicos, soldados y exploradores se adentran en una isla inexplorada del Pacífico, en cuyas proximidades han desaparecido barcos y aviones sin dejar rastro.

“Vivimos en una época donde el ser humano parece estar más aislado que nunca del mundo natural”, dijo Hiddleston, que lidera un reparto de pesos pesados donde aparecen también Brie Larson, Samuel L. Jackson, John Goodman, Corey Hawkins y John C. Reilly, entre otros.

“Y en ese contexto es normal que el mito de Kong vuelva: está bien recordar lo pequeños que somos en este mundo. Son dos horas de aventura y escapismo, pero este no es el simio clásico, no sale Fay Wray ni el Empire State: esto es puro rock’n’roll”, añadió el intérprete londinense.

LA TRAMA

Cuando el equipo se adentra en los dominios del simio gigante (en realidad, los paisajes de Hawai, Australia y Vietnam), comprobarán que su misión de descubrimiento se convierte en una lucha por sobrevivir dentro de un edén repleto de criaturas que conforman un ecosistema donde no hay lugar para el ser humano y Kong es el rey.

“Creo que la película es una apuesta fresca sobre un mito conocido y que las imágenes quitan el aliento”, apuntó Hiddleston, quien reconoció que el objetivo que se marcó junto al director, Jordan Vogt-Roberts, fue crear una película de aventuras “como las que nos hacían vibrar de pequeños”, al estilo de “Raiders of the Lost Ark” (1981) o “Jurassic Park” (1993).

“Una aventura a la vieja usanza que lleva al público a un viaje de descubrimiento, con acción muy fresca y efectos visuales apabullantes”, indicó el ganador del Globo de Oro por la miniserie “The Night Manager”.