En bicicleta por el mundo para defender la ecología

Siméon Baldit de Barral recorrió más de 20 países en bicicleta llevando un mensaje en defensa del medio ambiente

| Publicado en Edición Impresa

Cuando inició el camino que lo llevaría a bordo de su bicicleta a través de 18.000 kilómetros por 26 países de Europa del Este, Asia y América Latina, el ingeniero francés especializado en construcciones sustentables Siméon Baldit de Barral (28) no imaginó que encontraría tantas personas comprometidas con la problemática medioambiental ni tantas propuestas diferentes para afrontar el cambio climático que valía la pena compartir. Mucha de esa experiencia quedó plasmada en un documental que Baldit de Barral presentó el último viernes en La Plata.

“Entre las cosas que más me impactaron del viaje se contó la manera el que el cambio climático está impactando en los Andes y la cantidad de proyectos que se están llevando a cabo en distintas partes del mundo para enfrentar el calentamiento global, la contaminación y otros problemas que afectan al medio ambiente”, indicó Baldit de Barral, quien realizó su viaje junto a su primo Alexandre Haslé de Barral y que ahora vuelve a los lugares que visitó para presentar la película de su aventura al frente de la entidad ecologista On The Green Road.

Cuando iniciaron su viaje, apenas graduarse, los primos se propusieron comprender y compartir otras visiones de la ecología, distintas de las que encuentran en Francia, como una manera de crear conciencia.

Para eso hicieron en su camino más de 90 entrevistas con ciudadanos comunes, dirigentes sociales y autoridades que trabajaran a nivel local en proyectos creativos vinculados al medio ambiente con la idea de difundir y compartir esos abordajes con personas de otras partes del mundo.

La conclusión que sacan de esas charlas y esos encuentros es que hay un cambio que ya está en marcha en materia medio ambiental y en el que es crucial el aporte de los que ya están encarando iniciativas a nivel local para enfrentar algunos de los problemas ecológicos más urgentes, como el calentamiento global o la deforestación.