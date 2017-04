Con música, banderas y reclamos, una multitud despidió a Micaela García

El velatorio se hizo en un estadio cerrado, por donde desfilaron dirigentes políticos y cantó el Indio Solari

Más de 1500 personas, entre familiares, amigos, vecinos y militantes de la “Juventud Evita” participaron ayer en Concepción del Uruguay del velatorio de los restos de Micaela García (21), la joven asesinada cuyo cadáver fue encontrado el sábado en un descampado de la ciudad entrerriana de Gualeguay.

Néstor “Yuyo” García y su esposa Andrea -los padres de Micaela-, estuvieron acompañados por decenas de amigos y familiares de la chica, quienes decoraron con banderas las instalaciones del Centro de Educación Física de Concepción del Uruguay, donde se desarrolló la ceremonia. Las calles que rodean a ese estadio cerrado ubicado en Boulevard Irigoyen 396 fueron cortadas al tránsito vehicular.

Los familiares de Micaela prometieron una despedida distinta. Y lo fue. Hubo videos, una gigantografía con el rostro de la joven, urnas para que la gente depositara dinero destinado a los barrios carenciados donde ella militaba y mucha música de los Redonditos de Ricota, su banda preferida. De hecho, hasta Carlos “Indio” Solari estuvo presente por una comunicación telefónica (ver aparte).

“Las paredes se limpian, las pibas no vuelven”; “Nadie es capaz de matarte en nuestras almas”; “Siempre juntas”; “Con tu sonrisa como bandera”; “Insoportablemente viva”, se leían en algunas de las banderas que los amigos y compañeros de la víctima colgaron en las paredes.

Los vecinos de Gualeguay, conmocionados por esta noticia desde el momento en que Micaela desapareció, fueron ingresando pausadamente al estadio con sus propias banderas, carteles y pancartas con las que pidieron Justicia.

A las 4 de la tarde en punto partió la multitudinaria caravana que acompañó el traslado de los restos, a pie, las 25 cuadras que separan al estadio del cementerio local.

el padre tambien cuestiono a zaffaroni

“Micaela era una militante y eso habla de ciertos valores, de pensar en el otro más que en uno mismo. Micaela elegía no ir a bailar porque al otro día tenía que ir al merendero, tenía que ir al barrio o a arbitrar un partido de fútbol, tenía que ir a hacer clases de apoyo a los alumnos del barrio para que les fuera bien en la escuela. Ella fue la líder de su grupo”, dijo el padre de la joven mientras se desarrollaba el velatorio.

“Yuyo” García aseguró que no tiene problemas en reunirse con el hermano mellizo del principal detenido por el crimen de su hija, Sebastián Wagner, porque “son dos personas diferentes y tuvo la mala suerte de tener la misma cara que su hermano”.

“En algún momento no vamos a tener problemas y vamos a hablar bien”, dijo García, quien agregó que su hija fue “tan grande” que le permitió hablar con el Papa Francisco, quien lo llamó para apoyarlo y acompañarlo.

“También me puso al teléfono a la presidenta del Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, quien me dijo que quiere encontrarse con nosotros para corregir las cosas que no están bien. Me pidió perdón por las cosas que no se modificaron antes, lo cual valoro enormemente”, explicó.

“Yuyo” García dijo que comparte con el presidente Mauricio Macri sus cuestionamientos al fallo del juez de Ejecución Penal de Entre Ríos, Carlos Rossi, quien liberó al violador Wagner antes de que termine su condena, pese a los informes negativos de los especialistas del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

“Comparto lo que dijo el presidente, de que él no quiere jueces así, pero los cambios tienen que ser estructurales porque sino las cosas no cambian. No puede ser que un ladrón tenga más pena que un violador. Hay que cambiar esto, pero no con represión ni mano dura, sino con leyes”, aclaró el hombre, quien además criticó al ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni. “No estoy de acuerdo con Zaffaroni. Un violador no puede estar en la calle sin ningún tipo de control”, agregó.

También se comunicó con García el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet y acordaron un encuentro personal que aún no tiene fecha.