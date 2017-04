Sigue la polémica: Maxi López salió a hablar de la foto con Masche y Messi

La foto dio mucho lugar a los comentarios. Maxi López decidio visitar una práctica del Barcelona y se sacó una foto junto a Mascherano, Messi e Iniesta. De inmediato, muchos sugirieron que se trataba de un mensaje para el futuro DT de la Selección y la negativa a que Mauro Icardi sea convocado.

Para mantener viva la polémica el que salió a hablar de la fotografía, que explotó en pocos minutos en las redes sociales, fue el mismísimo Maxi López.

"Fue todo planeado por mi ex", dijo Maxi echando las culpas de esa publicación a Wanda Nara. "Lo aclaré muchas veces, dejé comunicados a través de la cuenta de mi novia, hice hasta una denuncia con la policía italiana para bloquear este y otros contactos donde en reiteradas situaciones ponían cosas que me involucraban... No soy un tipo que se exprese en las redes y no tengo ninguna... Yo no la publiqué", se descargó el futbolista.

Maximiliano López aclaró que la foto surgió por un pedido de uno de sus hijos que quería estar en un entrenamiento del Barcelona. Por eso organicé la visita para que pueda estar él con sus ídolos".

En esa misma línea, señaló que "mi ex mujer me mandó mensajes toda la semana diciéndome que no le fallara a mi hijo... Llegó el día y cuando faltaba una hora me dice que no lo va a traer porque tenía muchos problemas... Yo ya estaba en la práctica y me saqué una foto. Eso es todo".

En definitiva López puso énfasis en aclarar que todo se trató de un plan armado por anda Nara para sumar otro conflicto y descartó cualquier implicancia o "mensaje" que se haya pretendido dar a través de la imagen.