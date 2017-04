El gesto de un lavadero que devolvió $5.000

| Publicado en Edición Impresa

Un empleado de un lavadero de vehículos devolvió a su dueño $5.000. El joven había hallado el efectivo debajo del asiento del conductor de una camioneta que estaba por empezar a limpiar y sin dudarlo se lo restituyó al propietario del rodado.

Ricardo Saavedra, dueño de la empresa Radio Taxi La Plata, fue ayer, como lo hace cada quince días, a lavar su camioneta al lavadero donde ya es cliente, el de la calle 36 entre 10 y 11. Se sentó a esperar mientras que uno de los empleados de la firma comenzó a retirar las alfombras del interior de la cabina. A los minutos se acercó el joven a cargo del trabajo y le extendió la mano con un fajo de billetes: “encontré esto; es suyo”, le dijo ante la expresión de sorpresa del empresario, que hacía una semana que buscaba ese dinero sin conseguir encontrarlo.

“Me dio una alegría bárbara. Es parte de la cobranza de la empresa, que la di por perdida porque no la podía encontrar. Mi camioneta tiene una cajita debajo del asiento que es una suerte de pequeña caja de seguridad y ahí había dejado la plata. La busqué y la busqué pero no la vi. Se nota que se salió de ahí y cayó al piso. Y este chico, que no quiso ninguna recompensa de mi parte la vio y me la devolvió”, contó Saavedra, feliz frente a la aparición de los $5.000 y agradecido a Alejandro, el empleado que así como vio el grupo de billetes (una mezcla de papeles de $500 y $100 que, a simple vista, parecía sumar incluso más de $5.000), lo devolvió.

Alejandro Santillán, el empleado que devolvió el dinero a su dueño, tiene 30 años, es padre de un nene de 3 años y hace un año que trabaja en ese lavadero de autos. “Es mi laburo e hice lo que tenía que hacer: devolverlo”, dijo Santillán.